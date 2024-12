Masło drożeje, bo... klimat się ociepla

Zmiana klimatu to nie tylko topniejące lodowce i podnoszący się poziom mórz. To przede wszystkim problem gospodarczy, który dotyka nas wszystkich. Ceny żywności, w tym także masła, będą rosły, a to z kolei wpłynie na nasz budżet domowy. Wszystko przez tropikalne choroby, które dotarły do Europy oraz susze.