Plastikowa pogoda. Nowe zagrożenie dla klimatu i pogody odkryte wysoko nad ziemią

Udało nam się wykazać, że proces formowania się chmur może być wyzwalany przez mikroplastiki Oznacza to, że mikroplastik może mieć wpływ na prognozowanie pogody, modelowanie klimatu, a nawet bezpieczeństwo lotnictwa. Przez ostatnie dwie dekady badań nad mikroplastikami naukowcy odkryli, że są one wszędzie, więc to jest kolejny element tej układanki