Dlaczego nakrętki są przyczepione do butelek? Tak Unia kładzie na kolana dorosłych chłopów

Logika podpowiada, że skoro to nieistotna sprawa, to wystarczy przesunąć nakrętkę, ewentualnie najpierw nalać napój do kubka i po problemie. Ale nie: ta unijna „głupotka” kładzie na kolana dorosłych chłopów. Tych samych, którzy przecież twierdzą, że kiedyś to były czasy, mężczyzna był prawdziwym herosem z krwi i kości, golił się toporem i żuł tytoń, a nie chodził w kolorowych koszulach czy obcisłych spodniach. Ci synowie tamtych czasów płaczą jednak, gdy trzeba odkręcić korek. Nic tu nie ma sensu. Choć właśnie może jak niezbyt pięknie, ale trafnie ujął to jeden z komentatorów sportowych: tylko kupy się to trzyma.