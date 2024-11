Czerwone plamy gorąca na niemal wszystkich kontynentach. Klimatolodzy nie mają pojęcia co się dzieje

Oprócz wpływu na zdrowie, fale upałów mają również poważne konsekwencje dla środowiska i gospodarki. Wysokie temperatury prowadzą do suszy, co z kolei wpływa na rolnictwo i zasoby wodne. Susze mogą spowodować znaczne straty w plonach, co prowadzi do niedoborów żywności i wzrostu cen żywności. Ponadto ekstremalne upały mogą prowadzić do zwiększenia zapotrzebowania na energię, ponieważ ludzie korzystają z klimatyzacji, co z kolei obciąża sieci energetyczne i może prowadzić do awarii zasilania.