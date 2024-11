Szczury tylko na to czekają. Właśnie dlatego jest z nimi coraz większy problem

Statystyki ciągle są nie najlepsze. 24 proc. warszawiaków deklaruje, że zdarza im się wyrzucać do toalety resztki jedzenia. Dobra wiadomość jest taka, że rośnie świadomość. Jeszcze w 2023 r. do takich działań przyznawało się prawie 32 proc. mieszkańców stolicy. Nie zmienia to jednak faktu, że niemal jedna czwarta ankietowanych to wciąż całkiem spora liczba.