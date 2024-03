Nowa plaga polskich miast. Nie mają internetu i telewizji, a to dopiero początek problemów

Jest coś symbolicznego w tym szczurzym „problemie” polskich miast. To kolejny efekt nieodpowiedzialnego zachowania – marnowanie żywności, śmiecenie, wpływanie na dzikie środowisko - które odbija się czkawką. I w tym przypadku trudno liczyć na to, by uszło nam to na sucho. Tym bardziej że problemy z dostępem do internetu czy telewizji to pikuś, jeśli weźmie się pod uwagę fakt przenoszenia przez szczury zagrażających zdrowiu człowieka chorób.