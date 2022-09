Zwróć uwagę na ten napis podczas zakupów. Może uratować przed zmarnowaniem żywności

Przyznaję to ze wstydem, ale dopiero niedawno firma Too Good to Go zwróciła moją uwagę na to, że na opakowaniach znajduje się bardzo pomocna ramka. "Często dobre dłużej" - głosi napis. Komunikat zachęca, aby zanim żywność wyląduje w koszu sprawdzić, jak wygląda, pachnie i przede wszystkim smakuje. Zasada 3xP (popatrz, powąchaj, posmakuj) może uratować nas przed zmarnowaniem jedzenia nadającego się do spożycia.