Nie lubisz szczurów? To przeczytaj ten tekst

Jest to trudne do udowodnienia, bo w przeciwieństwie do ludzi nie można ich o to po prostu o to zapytać. Nadzieją jest tutaj postęp technologiczny, dzięki któremu możemy badać mózgi zwierząt, a także stworzyć coś w rodzaju interfejsu - pomostu pomiędzy nimi a komputerami. To namiastka komunikacji, dzięki której możemy się wiele dowiedzieć.