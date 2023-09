Nić tego pająka jest mocniejsza niż stal. Czeka nas rewolucja?

Badania wskazują na to, że włókno jedwabiu pająka składa się z co najmniej dwóch zewnętrznych warstw tłuszczów. Pod nimi wewnątrz włókna znajdują się liczne tzw. fibryle biegnące w prostym, ciasno upakowanym układzie obok siebie. Podobnie jak pojedyncze przewody w grubych kablach. Te mikroskopijne włókna mają średnicę w zakresie od 100 do 150 nanometrów, co jest poniżej granicy tego, co można dostrzec za pomocą zwykłego mikroskopu, który operuje przy użyciu światła widzialnego.