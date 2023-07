Używają konopi do budowy domów. Ten materiał docenili też Polacy

Do innych wyzwań związanych z konstruowaniem budynków z użyciem konopi należą nienadążające za rzeczywistością regulacje rządowe, wynikające z tego kwestie certyfikacji technicznych, a także finansowanie i infrastruktura niezbędne do tego, by produkcja konopi mogła osiągnąć odpowiednio dużą skalę odpowiadającą zapotrzebowaniu. Zaangażowani w temat konopnego budownictwa są jednak dobrej myśli. Korzyści na wielu polach, jakie wynikają z zastosowania tych roślin do budowy zrównoważonych pod względem wpływu na środowisko budynków, są zbyt duże, by można je było lekceważyć.