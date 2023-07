Tak kręci się kosmiczna karuzela. Ziemia jest dziś najdalej od Słońca

Aphelium nie wpływa znacząco na intensywność światła słonecznego docierającego do powierzchni Ziemi. Wbrew temu, czego można by się spodziewać, aphelium nie powoduje bowiem bezpośrednio pór roku. To nachylenie Ziemi jest głównym motorem zmian sezonowych. Podczas aphelium nachylenie osi Ziemi nadal określa, która półkula otrzymuje więcej bezpośredniego światła słonecznego, co prowadzi do lata na jednej półkuli i zimy na drugiej.