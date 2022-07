Gdy czytasz ten tekst, Ziemia znajduje się najdalej od Słońca. Co to oznacza?

Od tego mamy półkulę południową. Wszak gdy u nas jest środek lata, to tam jest środek zimy. Pół świata może dzisiaj zatem pisać, że nie dość, że jest środek zimy, to jeszcze jesteśmy najdalej od Słońca. Nie oznacza to jednak, że zima na półkuli południowej jest jakoś szczególnie surowa. Po części odpowiada za to rozłożenie kontynentów na powierzchni Ziemi.