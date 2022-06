W procesie powstawania planet lotne gazy organiczne zawarte w obłoku pyłowo-gazowym wnikają do wnętrza gorącej jeszcze magmy na powierzchni planety i przedostają się do m.in. do jej płaszcza. Kiedy planeta już się uformuje i wystygnie, pierwiastki te dostarczane są na jej powierzchnię np. w planetoidach, szczególnie chondrytach węglistych.