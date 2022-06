Zdjęcie dnia: sonda BepiColombo przeleciała 200 km nad Merkurym. Oto, co zobaczyła

Od 2006 roku kiedy to ze spisu planet Układu Słonecznego wyrzucono Plutona, Merkury jest najmniejszą planetą Układu Słonecznego. Średnica Merkurego to zaledwie 4900 km (Ziemia - 13 000 km). Jako pierwsza planeta od Słońca otrzymuje on naprawdę sporo promieniowania słonecznego. Zważając na to, że Merkury nie ma żadnej atmosfery, to po tej stronie, która zwrócona jest do Słońca panuje na jego powierzchni temperatura rzędu 420 stopni Celsjusza. Po stronie „nocnej” natomiast temperatura spada do -163 stopni Celsjusza. Można zatem powiedzieć, że dla człowieka jest „i tak źle, i tak niedobrze”, szczególnie że doba na powierzchni Merkurego trwa 176 dób ziemskich. Mamy zatem 88 ziemskich dni upałów w trakcie merkuriańskiego dnia, po których następuje 88 ziemskich dni mroźnej merkuriańskiej nocy.