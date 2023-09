Ta rękawica ugotuje wirusy, z którymi się zetknie, ale wewnątrz jest przyjemnie chłodna

Gwałtowny wzrost ilości odpadów środków ochrony indywidualnej i problemy spowodowane niedoborami w łańcuchu dostaw podczas pandemii uświadomiły nam potrzebę stworzenia środków ochrony indywidualnej wielokrotnego użytku. Ta praca toruje drogę do systemowego odejścia od jednorazowych środków ochrony indywidualnej. Najlepsze jest to, że nie trzeba nawet zdejmować rękawic ani innej odzieży ochronnej, aby je wyczyścić. Materiał ten pozwala na odkażenie w ciągu kilku sekund, dzięki czemu można wrócić do wykonywanego zadania.