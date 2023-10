Drzewa przewidują... trzęsienia ziemi. Przełomowe wyniki badań

Dendrochronologia to dziedzina naukowa zajmująca się datowaniem zjawisk zachodzących w przyrodzie, a także znalezisk archeologicznych zawierających próbki drewna. Polega ona na analizie wzoru przyrostów rocznych, czyli po prostu słojów drzew, dzięki czemu można określić wiek artefaktu, korzystając z próbek drewna z dokładnością co do roku, a niekiedy nawet co do pory roku.