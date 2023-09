Jeden samotny wilk dokonał niebywałego wyczynu

Dzięki trwającemu wiele lat badaniu i obecności jednego tylko wilka, który dołączył do populacji, okazało się jak ważne są nawet najmniejsze zmiany w ekosystemach. Można to wykorzystać w ochronie zagrożonych gatunków i próbach odbudowy ich populacji. Według wspomnianej wcześniej ekolog Hoy, kluczowym wnioskiem jest tutaj to, że ta sama zasada wstawiania niewielkiej liczby osobników może być stosowana z powodzeniem w sytuacjach, gdy cierpią one z powodu szkodliwych skutków chowu wsobnego, tak jak w przypadku lwów czy gepardów, w celu podobnej poprawy ich ekosystemów.