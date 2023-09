Gdyby nie oni, nie byłoby nas tu dziś. 1280 przodków uratowało ludzkość

Wąskie gardła populacji to zdarzenia, w których całkowita populacja gatunku jest poważnie zredukowana. Prowadzi do ogólnego zmniejszenia różnorodności genetycznej w danym gatunku. To z kolei prosta droga do pogorszenia zdrowia całej populacji. Jednak nie zawsze wąskie gardła populacji im zagrażają. Przykładem jest ptak nielot z Nowej Zelandii o nazwie Kākāpō. Ten gatunek jest zwyczajnie nieporadny jeśli chodzi o rozmnażanie, a mimo to radzi sobie znakomicie.