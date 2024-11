Zamienią dachy w oazy zieleni. Polscy naukowcy mają pomysł na więcej roślin w mieście

Zielone dachy to nie tylko modne rozwiązanie architektoniczne. Badania pokazują, że mogą obniżyć temperaturę otoczenia o nawet 2-4°C w upalne dni, zmniejszając efekt miejskiej wyspy ciepła. To ogromne wsparcie w walce z ekstremalnymi temperaturami, które coraz częściej dotykają nasze miasta. Poza tym, po prostu pozwala zwiększyć ilość obszarów zielonych, co wpływa pozytywnie na samopoczucie osób zamieszkujących okolicę.