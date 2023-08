Im więcej CO2 w atmosferze, tym lepiej dla roślin - mówicie? To patrzcie na to

Ach, gdyby świat mógł być tak prosty! Niektórzy uważają, że jest i naukowcy niepotrzebnie go komplikują. Jeśli w odróżnieniu do mnie nie bujaliście w obłokach na lekcjach w podstawówce, to wiecie, że do procesu fotosyntezy potrzebny jest woda i dwutlenek węgla. Dlatego niektórzy mówią: bingo! Najwyraźniej rośliny znajdują się w idealnym położeniu, bo czego jak czego, ale dwutlenku węgla ci u nas dostatek. Głupi naukowcy się martwią i straszą, a przecież o to w tym wszystkim chodzi, żeby było dużo dwutlenku węgla, czyż nie? Chcemy mieć więcej roślin, więc w ten pokrętny sposób wcale im nie szkodzimy, a pomagamy!