To, co się dzieje na naszej planecie, ma na celu utrzymanie życie. Jednak nie konkretnie człowieka, bo chodzi ogólnie o zdolność do funkcjonowania przeróżnych organizmów. Gatunek ludzki jest co najwyżej elementem układanki. Odgrywa swoją rolę, ale tak jak życie istniało na Ziemi przed pojawieniem się ludzi, tak będzie trwało i bez nas.