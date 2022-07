Liczba ludności na świecie 2022. Ile jest ludzi na Ziemi?

Nie ma co się łudzić. Jeżeli nie dojdzie do jakiegoś niespotykanego kataklizmu, na Ziemię nie spadnie potężna planetoida i nie pojawi się jakiś wyjątkowo zaraźliwy i śmiertelny wirus, to liczba ludności na świecie będzie coraz większa. Pod koniec obecnej dekady będzie nas 8,5 mld ludzi na Ziemi. W połowie wieku będzie nas 9,7 mld, a w okolicach 2080 roku będzie nas już 10,4 mld. W okolicach 2050 r. najliczniejszymi krajami świata będą kolejno: Indie, Chiny, Stany Zjednoczone, Nigeria, Pakistan i Indonezja.