Rośliny potrafią ze sobą rozmawiać. W końcu mamy na to dowody

Co więcej okazało się, że drzewa tego samego gatunku znajdujące się w odległości ok. 40 m od zaatakowanych przez szkodniki, również zaczęły wytwarzać te same substancje chemiczne. Obydwie grupy drzew nie posiadały ze sobą żadnych połączeń korzeniowych. Naukowcy doszli więc do wniosku, że rośliny musiały porozumiewać się z pośrednictwem sygnałów chemicznych wysyłanych drogą powietrzną. Ostrzeżone o niebezpieczeństwie drzewa zaczęły wytwarzać odpowiednie substancje, w celu obrony. Dziś, nauka określa je mianem lotnych związków organicznych.