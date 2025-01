Spadł śnieg. To wspaniale, bo wszyscy możemy się śmiertelnie pokłócić

Mamy początek stycznia, właśnie spadł śnieg i jeżeli wierzyć prognozom będzie go znacznie więcej, ale nie to w nim jest najlepsze. Tak prosty temat sprawia, że do głosu dochodzą niezdrowe emocje i zaczynają się kłócić o to, co właśnie widzimy. Czy to potwierdzenie globalnego ocieplenia, czy jego zaprzeczenie? To nieważne, bo to tylko pretekst.