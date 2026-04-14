Google wypuściło potężną aplikację na Windowsa. To nowy system w systemie

Ładowanie...

„Google app for desktop” właśnie trafia globalnie do użytkowników Windowsa 10 i nowszych, niestety na razie wyłącznie w języku angielskim. Na pierwszy rzut oka wygląda jak kolejna nakładka, w praktyce to dużo bardziej ambitny projekt. To aplikacja, która chce być Spotlightem dla Windowsa, ChatGPT-em dla ekranu i Google Lens dla wszystkiego, co widzisz. Jednocześnie.

Alt + Spacja: nowy skrót, który może wejść ci w krew

Najważniejszy element nowej aplikacji to skrót Alt + Spacja. Po jego wciśnięciu na ekranie pojawia się okno wyszukiwania - nie w przeglądarce, nie w Menu Start, ale w dedykowanym interfejsie Google. Z tego poziomu można przeszukiwać Internet, pliki na komputerze, aplikacje i zawartość Dysku Google.

Czytaj też:

Aplikacja ma wbudowany AI Mode, czyli tę samą warstwę generatywnej wyszukiwarki, którą Google rozwija w Wyszukiwarce. Można zadawać pytania, dopytywać, generować odpowiedzi i otrzymywać linki do źródeł. To nie jest jednak tylko zwykłe okno czatu - aplikacja potrafi analizować to, co masz na ekranie. Możesz udostępnić cały ekran, wybrane okno lub fragment obrazu.

Wtedy Google wykorzystuje mechanizm Lens, by rozpoznać tekst, obiekty, elementy UI, a następnie odpowiedzieć kontekstowo. To funkcja, która dotąd była domeną telefonów - teraz trafia na PC i działa natywnie, bez potrzeby robienia zrzutów ekranu i stanowiąc bezpośrednią konkurencję dla wbudowanego w Windowsa Copilota.

Wyniki w pływającym oknie. Google nie chce przejmować systemu, tylko się w niego wkleić

Wyniki wyszukiwania nie otwierają się w Chrome, Edge’u ani żadnej innej przeglądarce. Pojawiają się w pływającym oknie, które można przesuwać po ekranie. To drobiazg, ale bardzo zmienia sposób pracy - nie trzeba żonglować kartami, a odpowiedzi są zawsze „nad” tym, co robisz. Interfejs jest mocno inspirowany mobilną aplikacją Google.

Google od lat preferuje przeglądarkę jako platformę. Własne aplikacje desktopowe to rzadkość - poza Dyskiem, Quick Share, Google Play Games i oczywiście Chrome’em. Dlatego „Google app for desktop” jest czymś nietypowym.

To także odpowiedź na rosnącą presję ze strony Microsoftu, który agresywnie integruje Copilota z Windowsem 11. Google nie może sobie pozwolić, by AI na desktopie było domeną tylko jednej firmy. Aplikacja jest więc nie tylko narzędziem, ale też strategicznym ruchem.

Kto może korzystać? Na razie tylko część użytkowników. Brak obsługi języka polskiego boli…

Aplikacja działa na Windowsie 10 i nowszych, wymaga ukończenia co najmniej 13 lat, jest dostępna wyłącznie po angielsku a AI Mode nie działa jeszcze we wszystkich krajach i na wszystkich kontach. To ograniczenia typowe dla usług Google’a w fazie wczesnego wdrożenia. Wersja na macOS? Na razie cisza, choć według 9to5Google pracuje nad nią zespół Gemini.

Google dla Windows to trochę jak Spotlight, trochę jak Copilot, trochę jak Google Lens - ale w jednym miejscu. Czy to wystarczy, by zmienić sposób korzystania z komputera? Zobaczymy. Google ma pomysł, ale musi go rozwijać, a nie porzucić po roku, jak kilka innych projektów. Na razie jednak wygląda to na jeden z ciekawszych debiutów Google’a na desktopie od lat. Wersję w języku angielskim można pobrać z tego adresu.

Maciej Gajewski 14.04.2026 21:04

Ładowanie...