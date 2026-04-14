Windows 11 przestanie zmuszać do czekania. Pominiemy uciążliwy krok

Windows 11 otrzymał znaczące ulepszenie pod kątem aktualizacji. Dzięki niemu Microsoft pozwala pominąć obowiązkowe uaktualnienia w momencie konfiguracji nowego urządzenia lub instalowania systemu. 

Albert Żurek
Windows 11 aktualizacje
Konfiguracja komputera z systemem Windows 11 wiąże się z wieloma krokami, których nie można pominąć. Jednym z nich jest obowiązek wykonania aktualizacji. Ten etap w wielu przypadkach mógł znacząco wydłużyć proces konfigurowania nowego komputera lub instalowania systemu od nowa. Teraz już nie będzie przeszkadzał.

Windows 11 pozwoli przyspieszyć instalację systemu 

Obowiązek wykonania aktualizacji podczas konfigurowania nowego komputera był wyjątkowo denerwujący. Głównie dlatego, że w momencie wykonywania aktualizacji nie mogliśmy robić nic innego, ponieważ komputer nie był jeszcze w pełni skonfigurowany.

Ironiczne jest to, że po zrealizowaniu tej czynności usługa Windows Update wciąż aktualizowała inne komponenty w systemie operacyjnym. Dlaczego więc nie można było pominąć tych aktualizacji i wykonać ich w tle? Dzięki temu użytkownicy mogliby zacząć korzystać z komputera znacznie wcześniej, bez potrzeby długiego czekania. 

Na szczęście Microsoft, który założył sobie plan naprawy Windowsa 11, zreflektował się nad tym mechanizmem i jak twierdzi informatorka ariaupdated, system wreszcie pozwala pominąć aktualizacje podczas konfiguracji komputera w trybie online. Jeśli użytkownik będzie aktywować nowe urządzenie (lub zainstaluje system od nowa) w oknie aktualizacji zobaczy dedykowany przycisk Aktualizuj później.

Rozwiązanie pozwala pominąć ten żmudny proces, który w najgorszych przypadkach trwa nawet godziny. Dzięki temu jesteśmy w stanie ukończyć instalację znacznie wcześniej. Aktualizacje systemu oraz poprawek bezpieczeństwa mogą poczekać, dzięki czemu mamy szybszy dostęp do komputera. 

Zmiana oczywiście dotyczy konsumenckiej wersji systemu Windows 11, więc każdy, kto kupuje laptopa czy komputer na własny użytek będzie w stanie skorzystać. Według najnowszych informacji funkcja pozwalająca pominąć aktualizację jest już dostępna dla wszystkich użytkowników.

Obecnie czekamy na inne udogodnienie związane z konfiguracją komputera: usunięcie obowiązku logowania się do konta Microsoft. Zamiast tego będzie można korzystać z lokalnych kont tak jak we wcześniejszych wersjach systemu Windows.

Albert Żurek
14.04.2026 20:11
Tagi: aktualizacjaMicrosoftWindowsWindows 11
