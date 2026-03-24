Najlepsza zmiana w Windows 11 od lat. Microsoft nie będzie męczył ludzi

Twórcy Windowsa 11 wreszcie nie będą wymagać konta do korzystania z komputera. Microsoft wraca do starych dobrych czasów Windowsa 10.

Albert Żurek
Windows 11 logowanie
Jedną z kluczowych zmian w Windowsie 11 jest obowiązek logowania się do konta Microsoftu. Bez tego nie ma możliwości konfiguracji komputera i przejścia do systemu. Jeden z programistów giganta zajmujący się rozwojem systemu dał znać, że nad tym pracują.

Windows 11 bez wymogu logowania się do konta Microsoft

Każdy, kto konfigurował komputer z Windowsem, dobrze wie, że na pewnym etapie należy zalogować się do konta Microsoft. Tym sposobem automatycznie łączymy działalność na naszym komputerze z określonym profilem. Wielu osobom - szczególnie tym stawiającym na kwestie prywatności - takie podejście się nie podoba. 

Był to jeden z wielu argumentów przeciwko jedenastce. Mnóstwo osób wolało pozostać przy Windowsie 10, który do działania nie wymagał konta. Zalogowanie się było w pełni opcjonalne - np. po to, aby aktywować system za pomocą profilu Microsoft. Firma jednak ostatnio zapowiedziała wiele zmian realizowanych od podstaw, które trafią do systemu w 2026 r. W efekcie Windows 11 ograniczy pobór pamięci operacyjnej i dyskowej.

Programista Scott Hanselman na swojej tablicy serwisu X ujawnił, że jest jedną z osób, która pracuje nad poprawą jakości systemu Windows. W odpowiedzi na pytanie jednego z użytkowników dotyczące zniesienia wymogu logowania się do konta ten odpowiedział krótko "tak, nienawidzę tego. Pracuję nad tym".

Tym sposobem jeden z pracowników Microsoftu najprawdopodobniej potwierdził, że firma ma w planach usunięcie tego wymogu. Programista już nad tym pracuje lub stara się przekonać przełożonych, aby podjęli decyzję w sprawie usunięcia tego ograniczenia w Windowsie 11. Nie jest do końca jasne, co dokładnie miał na myśli. Możemy jednak spodziewać się, że ta kwestia nie pozostanie pominięta.

Sam obecny szef Windowsa stwierdził, że kierunek zmian w systemie Windows został obrany na podstawie "miesięcy analizy opinii społeczności". Jeśli faktycznie firma będzie kierować się naszym zdaniem, usunięcie wymogu logowania się do systemu powinno stanowić najwyższy priorytet. Użytkownicy jedenastki już od momentu pojawienia się systemu w 2021 r. narzekali, że są zmuszani do korzystania z konta Microsoft.

Społeczność była na tyle zdeterminowana, aby nie logować się do profilu, że tworzyła sposoby i narzędzia, które omijają ten bezsensowny wymóg. Jednak nieugięty Microsoft odpowiadał na ciężką pracę fanów Windowsa w postaci łatek usuwających możliwość pominięcia logowania. Teraz gigant nie ma innego wyboru niż obrać zupełnie inny kierunek. Został do tego zmuszony, ponieważ obecny stan Windowsa 11 jest tragiczny

Kredyt do wykorzystania na materiały dziennikarskie: Hamara / Shutterstock.com

24.03.2026 15:49
Tagi: MicrosoftWindowsWindows 10Windows 11
