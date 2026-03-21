Twórcy Windowsa przerażeni MacBookiem Neo. Długa lista obietnic

W oficjalnym wpisie Microsoftu czytamy, że firma „spędziła ostatnie miesiące analizując opinie użytkowników” i że „głos społeczności był jasny: Windows ma być lepszy” . To brzmi pięknie, ale trudno nie zauważyć, że większość zapowiedzianych zmian to nic innego jak przywracanie funkcji, które Windows 10 miał od dawna - i które Windows 11 bez większego sensu odebrał.

Przykład? Możliwość przeniesienia paska zadań na górę lub bok ekranu. Jedna z najbardziej podstawowych opcji personalizacji, dostępna przez dekady, nagle zniknęła w 2021 r. Teraz wraca jako wielka nowość.

Czytaj też:

Do tego dochodzi ograniczenie wszechobecnego Copilota, który w ostatnich latach wciskał się dosłownie wszędzie - od Notatnika po Narzędzie Wycinanie. Microsoft zapowiada, że AI będzie „bardziej przemyślana i mniej nachalna” . Czyli dokładnie to, o co prosili użytkownicy, gdy Copilot zaczął wyskakiwać jak reklama suplementów diety.

Kolejne obietnice? Mniej natrętnych aktualizacji, szybszy i stabilniejszy Eksplorator plików, cichsze widżety, bardziej przewidywalny program Insider.

Dlaczego Microsoft nagle się obudził?

Można oczywiście przyjąć oficjalną narrację: firma wsłuchała się w głos użytkowników i postanowiła działać. Ale to tylko część prawdy. Druga część jest znacznie ciekawsza - i znacznie bardziej rynkowa.

MacBook Neo to produkt, który wstrząsnął rynkiem. Nie dlatego, że jest kolejnym MacBookiem ale dlatego, że jego stosunek wydajności do ceny jest dla wielu użytkowników wręcz absurdalnie korzystny. Laptopy z Windowsem potrafią kosztować tyle samo, a oferować gorszą kulturę pracy, krótszy czas pracy na baterii i mniej stabilny system - wybór staje się oczywisty.

Jedną z obietnic jest możliwość przenoszenia Paska zadań

Apple od lat buduje narrację: „kupujesz komputer, który po prostu działa”. I choć to slogan to trudno nie zauważyć, że w wielu przypadkach jest prawdziwy. Microsoft widzi, że coraz więcej osób - także tych, które przez lata były wierne Windowsowi - zaczyna patrzeć w stronę macOS-a. I to nie z ciekawości, ale z frustracji.

Na dodatek jest jeszcze Linux, na którym gry dla Windows działają lepiej, niż na Windowsie. Jeszcze kilka lat temu brzmiałoby to jak żart. Dziś Proton i SteamOS sprawiają, że wiele gier działa na Linuksie szybciej i stabilniej niż na Windowsie. Jeśli platforma, która miała być „domem dla graczy” zaczyna przegrywać z systemem, który przez dekady był synonimem „niekompatybilności” to znaczy, że coś poszło bardzo nie tak.

No i sprzęt. Surface kiedyś był obiektem pożądania. Dziś? Coraz częściej przegrywa z MacBookami, które oferują lepszą jakość wykonania, lepszą baterię, lepszą wydajność i - co najważniejsze - bardziej przewidywalny system operacyjny. Windows 11 ma opinię systemu ciężkiego, natrętnego i niekonsekwentnego. Zbyt wiele funkcji jest niedopracowanych, zbyt wiele elementów UI wygląda jak zlepka trzech epok, a zbyt wiele aktualizacji psuje coś, co działało.

Microsoft wie, że jeśli tego nie naprawi, to straci nie tylko użytkowników, ale i partnerów sprzętowych.

Windows to wciąż niezwykła technologia - system o gigantycznej spuściźnie, elastyczności i możliwościach, których macOS czy Linux nie zawsze są w stanie zaoferować. Problemem nie jest fundament, ale to, co Microsoft robił z nim przez ostatnie lata. Jeśli firma naprawdę skupi się na jakości, stabilności i przewidywalności, to Windows może odzyskać dawny blask.

Ale to „jeśli” jest tu kluczowe.

Ja tam kibicuję Microsoftowi. Nie tylko dlatego, że Windows to nadal moja preferowana platforma

MacBook Neo z macOS

Kibicuję bo zdrowa konkurencja jest dobra dla wszystkich. Bo Windows zasługuje na to, by być systemem, który ludzie wybierają z przekonania, a nie z przyzwyczajenia. Bo użytkownicy komputerów - niezależnie od platformy - zyskują, gdy giganci technologiczni muszą się bardziej postarać. A jeśli do tego wszystkiego potrzeba było MacBooka Neo, Linuksa z Protonem i kilku lat narastającej frustracji? Cóż. Lepiej późno niż wcale.

Jeśli Redmond naprawdę dowiezie te zmiany, to Windows 11 (lub jego następca) może stać się systemem, który znów da się lubić. A jeśli nie? Cóż - konkurencja już czeka z otwartymi ramionami.

Maciej Gajewski 21.03.2026 17:00

