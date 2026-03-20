iPhone ogarnia Windowsa 11 lepiej. Twój laptop może się schować

Neo to najtańszy laptop w ofercie Apple’a, wyposażony w układ A18 - ten sam, który napędza iPhone’y. Nie ma tu żadnych aspiracji do bycia sprzętem dla profesjonalistów. To komputer do codziennej pracy, nauki, Internetu i lekkiej kreatywności. A jednak gdy uruchomimy na nim Windowsa 11 przez Parallels Desktop to dzieje się coś pozornie niezwykłego: system Microsoftu działa na nim zaskakująco żwawo.

Według danych Parallels MacBook Neo osiąga wyższą wydajność jednowątkową niż porównywalny laptop z Windowsem (wybrano laptopa Dell Pro 14 z Intel Core Ultra 5 235U). A to właśnie ta metryka - single‑core - odpowiada za to jak szybkie i responsywne wydają się aplikacje, z których korzystamy na co dzień. To ona decyduje o tym, jak szybko otwiera się Excel, jak płynnie działa oprogramowanie księgowe, jak reagują narzędzia administracyjne i jak sprawnie funkcjonują starsze aplikacje, które nigdy nie zostały zoptymalizowane pod wielordzeniowe procesory.

W praktyce oznacza to, że Windows 11 na MacBooku Neo potrafi działać szybciej niż na wielu tanich i średniopółkowych laptopach z natywnym Windowsem.

Windows wciąż żyje w świecie jednego wątku - i Neo to wykorzystuje

Producenci procesorów od lat ścigają się na liczbę rdzeni, ale ogromna część popularnych aplikacji dla Windowsa nadal działa głównie na jednym wątku. Excel z makrami? Jednowątkowy. Starsze narzędzia księgowe i administracyjne? Jednowątkowe. Wiele aplikacji edukacyjnych, diagnostycznych czy firmowych paneli webowych? Również jednowątkowe.

To właśnie dlatego MacBook Neo błyszczy tam, gdzie teoretycznie nie powinien. Jego układ A18 - choć mobilny i energooszczędny - oferuje bardzo wysoką wydajność pojedynczego rdzenia. A to sprawia, że Windows 11 uruchomiony w Parallels działa zaskakująco sprawnie.

Wielowątkowość? Tu cudów nie ma

Gdy spojrzymy na testy wielowątkowe to entuzjazm nieco opada. Neo nie ma szans z laptopami wyposażonymi w procesory projektowane z myślą o pracy na wielu rdzeniach. I trudno się temu dziwić: A18 nie jest układem stworzonym do renderowania, kompilowania ogromnych projektów czy analizy danych na kilkunastu wątkach. Ale to nie jest wada - to po prostu inna filozofia. Neo nie próbuje być komputerem dla inżynierów, programistów czy twórców 3D.

Parallels Desktop pozwala uruchamiać Windowsa 11 obok macOS-a, bez restartów i bez kombinowania. W praktyce wygląda to tak, że po lewej stronie ekranu masz Slacka, Safari i Notion, a po prawej - Visio, QuickBooksa albo jakiś wewnętrzny system firmowy, który od lat nie doczekał się wersji na Maca.

A18 to układ z iPhone’a. A jednak radzi sobie z Windowsem 11 lepiej, niż ktokolwiek mógłby przypuszczać. Dla Asusa, Lenovo, HP i reszty to dość upokarzające.

Maciej Gajewski 20.03.2026 17:36

