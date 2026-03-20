iPhone ogarnia Windowsa 11 lepiej. Twój laptop może się schować

MacBook Neo potrafi uruchomić Windowsa 11 szybciej i sprawniej niż niejeden pełnoprawny laptop z systemem Microsoftu. A przynajmniej w tych zadaniach, które dla większości użytkowników mają największe znaczenie.

Maciej Gajewski
MacBook Neo Windows 11
Neo to najtańszy laptop w ofercie Apple’a, wyposażony w układ A18 - ten sam, który napędza iPhone’y. Nie ma tu żadnych aspiracji do bycia sprzętem dla profesjonalistów. To komputer do codziennej pracy, nauki, Internetu i lekkiej kreatywności. A jednak gdy uruchomimy na nim Windowsa 11 przez Parallels Desktop to dzieje się coś pozornie niezwykłego: system Microsoftu działa na nim zaskakująco żwawo.

Według danych Parallels MacBook Neo osiąga wyższą wydajność jednowątkową niż porównywalny laptop z Windowsem (wybrano laptopa Dell Pro 14 z Intel Core Ultra 5 235U). A to właśnie ta metryka - single‑core - odpowiada za to jak szybkie i responsywne wydają się aplikacje, z których korzystamy na co dzień. To ona decyduje o tym, jak szybko otwiera się Excel, jak płynnie działa oprogramowanie księgowe, jak reagują narzędzia administracyjne i jak sprawnie funkcjonują starsze aplikacje, które nigdy nie zostały zoptymalizowane pod wielordzeniowe procesory.

W praktyce oznacza to, że Windows 11 na MacBooku Neo potrafi działać szybciej niż na wielu tanich i średniopółkowych laptopach z natywnym Windowsem.

Windows wciąż żyje w świecie jednego wątku - i Neo to wykorzystuje

Producenci procesorów od lat ścigają się na liczbę rdzeni, ale ogromna część popularnych aplikacji dla Windowsa nadal działa głównie na jednym wątku. Excel z makrami? Jednowątkowy. Starsze narzędzia księgowe i administracyjne? Jednowątkowe. Wiele aplikacji edukacyjnych, diagnostycznych czy firmowych paneli webowych? Również jednowątkowe.

To właśnie dlatego MacBook Neo błyszczy tam, gdzie teoretycznie nie powinien. Jego układ A18 - choć mobilny i energooszczędny - oferuje bardzo wysoką wydajność pojedynczego rdzenia. A to sprawia, że Windows 11 uruchomiony w Parallels działa zaskakująco sprawnie.

 Wielowątkowość? Tu cudów nie ma

Gdy spojrzymy na testy wielowątkowe to entuzjazm nieco opada. Neo nie ma szans z laptopami wyposażonymi w procesory projektowane z myślą o pracy na wielu rdzeniach. I trudno się temu dziwić: A18 nie jest układem stworzonym do renderowania, kompilowania ogromnych projektów czy analizy danych na kilkunastu wątkach. Ale to nie jest wada - to po prostu inna filozofia. Neo nie próbuje być komputerem dla inżynierów, programistów czy twórców 3D.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Media Markt
Okazja na MacBooka Neo
Media Markt

Parallels Desktop pozwala uruchamiać Windowsa 11 obok macOS-a, bez restartów i bez kombinowania. W praktyce wygląda to tak, że po lewej stronie ekranu masz Slacka, Safari i Notion, a po prawej - Visio, QuickBooksa albo jakiś wewnętrzny system firmowy, który od lat nie doczekał się wersji na Maca.

A18 to układ z iPhone’a. A jednak radzi sobie z Windowsem 11 lepiej, niż ktokolwiek mógłby przypuszczać. Dla Asusa, Lenovo, HP i reszty to dość upokarzające.

20.03.2026 17:36
Tagi: AppleLaptopyMacSystemy operacyjneWindows 11wirtualizacja
