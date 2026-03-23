Apple zezłomuje Windowsa. Nie będzie czego zbierać

Apple wprowadzając na rynek taniego MacBooka Neo wycenionego na 2999 zł (dla sektora edukacji 2499 zł), uderzył w czuły punkt producentów laptopów z Windowsem, czyli ich niską cenę. Zaoferował znacznie lepiej wykonany i wyposażony sprzęt w konkurencyjnej cenie. W tym roku planowana jest kolejna rewolucja.

MacBooki Pro doczekają się zasadniczej przebudowy

Praktycznie od początku swojej działalności Apple w dużej mierze skupia się na laptopach. Mobilne komputery firmy jednak od zawsze charakteryzowały się wysokim progiem wejścia, ze względu na cenę. W ostatnich latach ta kwestia nieco się poprawiła, ponieważ MacBooki Air staniały do naprawdę sensownych poziomów. W efekcie czego za 4000 - 5000 zł mogliśmy kupić dobrze wyposażoną maszynę do pracy i multimediów.

Z MacBookami Pro sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, ponieważ są to maszyny dedykowane dla profesjonalistów. Apple przez lata wymieniał w nich tylko procesory, ale w tym roku zmian ma być znacznie więcej. Według doniesień zaufanego informatora Marka Gurmana Apple w tegorocznych modelach zmieni konstrukcję, dzięki której najlepsze laptopy będą cieńsze.

Dlaczego to takie istotne? MacBooki Pro to z zasady woły robocze, które obsługują skomplikowane czynności wymagające wysokiej mocy obliczeniowej. Dlatego wewnątrz znajdują się potężne czipy, takie jak M5 Pro czy M5 Max. Zastosowanie cieńszej obudowy w tych laptopach sprawi, że urządzania będą bardziej mobilne oraz wygodniejsze w transporcie.

To również może wpłynąć na inną istotną kwestię - masę urządzenia. 14-calowe warianty MacBooka Pro ważą ok. 1,6 kg, natomiast w przypadku 16-calowców jest to już ok. 2,15 kg. Cieńsze modele z dopiskiem Air są znacznie lżejsze -13-calowy wariant waży ok. 1,25 kg, a 15-calowy - ok. 1,5 kg. Odpowiednio 1,6 kg i 2,15 kg w torbie czy plecaku jest zdecydowanie odczuwalne.

Laptopy z Windowsem z dużym problemem

Siłą laptopów z Windowsem jest ogromne zróżnicowanie oferty. To jednocześnie ich największa wada - na rynku znajdziemy mnóstwo urządzeń od różnych producentów i wybór konkretnego modelu nie należy do najprostszych zadań. Z premierą cieńszego MacBooka Pro wiąże się też inna kwestia - odświeżony zaawansowany mobilny komputer Apple’a pokona konkurencję pod względem wymiarów i masy.

Najwydajniejsze laptopy z Windowsem bywają ciężkie i grube, a MacBooki Pro z procesorami M6 zostaną zmniejszone. Oprócz tego w laptopach pojawi się po raz pierwszy ekran z matrycą OLED, który zastąpi dotychczasowe panele z podświetleniem mini LED.

Albert Żurek 23.03.2026 17:53

