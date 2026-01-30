Microsoft naprawi Windowsa 11. Użytkownicy wysłuchani

Ładowanie...

Ostatnie pół roku przyniosło mnóstwo zmian w jedenastce. Udało się dodać kilka przydatnych nowości - np. ulepszeń w zakresie menu start, ale pozostałe rozwiązania spotkały się z ogromną krytyką. System zamienił się w reklamę usług Microsoftu - co można odczuć podczas konfiguracji - poligon doświadczalny AI oraz siedlisko nikomu niepotrzebnych programów. Na szczęście gigant widzi swój błąd i system się zmieni.

Windows 11 zostanie naprawiony. Microsoft skupia się na naprawieniu problemów

Źródła zaznajomione z planami Microsoftu donoszą, że inżynierowie zajmujący się systemem operacyjnym w nadchodzących miesiącach mają koncentrować się na naprawie problemów Windowsa 11. Inżynierowie otrzymali odgórne polecenie skupienia się na wydajności i niezawodności oprogramowania.

W ostatnich tygodniach pojawiło się wiele doniesień ukazujących problem obecnych aktualizacji. Praktycznie każde uaktualnienie wiąże się z problemami. Styczniowe wydanie spowodowało, że Microsoft musiał wydać dwa awaryjne uaktualnienia jedenastki poza harmonogramem, które naprawiły problemy z wyłączaniem komputera.

Pozostała część roku ma przynieść jeszcze więcej rozwiązań problemów, które zostały stworzone w ostatnich miesiącach. Producent widzi opinie użytkowników i dobrze wie, na czym powinien się skupić.

Opinie, które otrzymujemy od naszej społeczności oddanych klientów i uczestników programu Windows Insider, są jednoznaczne. Musimy udoskonalić system Windows w sposób, który będzie dla ludzi znaczący. – mówi Pavan Davuluri, prezes działu Windows and Devices.

W tym roku skupimy się na rozwiązywaniu problemów, które regularnie zgłaszają klienci: poprawie wydajności systemu, niezawodności i ogólnego doświadczenia z systemem Windows - dodaje.

Oczywiście duża część błędów występujących w ostatnich tygodniach ma bardzo podstawowy charakter i nie wpływała znacząco na użytkowanie systemu operacyjnego. Fakt, niektóre mogły denerwować użytkowników, powodując duplikowanie okna menedżera zadań. Inne z kolei powodowały znacznie większe niedogodności - uniemożliwały wyłączenie komputera, a ostatnio użytkownicy zaczęli zgłaszać problemy z uruchomieniem swoich maszyn.

Producent stosunkowo szybko wychwytywał wszystkie błędy i je naprawiał. Jak na ironię, niektóre poprawki powodowały kolejne niedogodności. Aktualizacja, która miała poprawić tryb ciemny, zepsuła Eksplorator plików, powodując migotanie na ekranie.

Wiele rzeczy pozostaje do naprawy

Duża część nadchodzących ulepszeń będzie niewidoczna dla wielu użytkowników. Powinniśmy oczekiwać naprawę trybu ciemnego Windowsa 11 i modernizacji niezmienionych od dekad elementów. Microsoft musi się skupić na bardzo podstawowych kwestiach.

Windows 11 ma znacznie więcej problemów niż bugi związane z wydajnością i działaniem systemu. Microsoft w ostatnich latach zamienił oprogramowanie w blok reklamowy. Naciska użytkowników systemu, aby skorzystali z autorskiej przeglądarki Edge i wyszukiwarki Bing, dokupili pakiet Office oraz abonament Game Pass podczas konfiguracji komputera. Wiele elementów interfejsu Windowsa prowadzi do autorskich rozwiązań i użytkownicy nie mają możliwości tego zmienić.

W różnych miejscach systemu można znaleźć elementy nakłaniające do korzystania z chmury OneDrive, a ostatnio narzędzi sztucznej inteligencji takich jak Copilot. Ten pojawia się domyślnie na pasku zadań, w menu kontekstowych, aplikacjach z pakietu Office, a nawet ostatnio w Paincie i Notatniku. Nie mówiąc o pozostałych funkcjach AI, reklamowanych jako narzędzia, bez których nie możemy już funkcjonować.

Trudno będzie rozwiązać wszystkie problemy. Microsoft musi jednak to zrobić, aby odzyskać zaufanie użytkowników systemu operacyjnego.

Albert Żurek 30.01.2026 14:47

