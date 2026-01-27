REKLAMA
Windows 11 ubija teraz komputery. Niech ktoś już skończy tę komedię

Problemów z Windowsem 11 ciąg dalszy. Ostatnia aktualizacja sprawia, że niektórzy użytkownicy nie mogą nawet uruchomić komputera. Microsoft wie o niedogodnościach i bada przyczyny.

Albert Żurek
Windows 11 problem z włączeniem
Uaktualnienie systemu ze stycznia 2026 r. wynikające z cyklu Patch Tuesday przyniosło wiele problemów z działaniem komputerów. Już wcześniej informowaliśmy o zawieszających się aplikacjach, gaszących ekranach czy braku możliwości wyłączenia komputerów z w wersji 23H2. Utrudnienia miały zostać zażegnane za sprawą awaryjnej aktualizacji z poprawkami KB5078127 i KB5078132, ale pojawiły się też nowe.

Komputery z Windowsem 11 się nie włączają. Microsoft potwierdza 

Niektórzy użytkownicy, którzy pobrali kompilację KB5074109 wydaną 13 stycznia w ramach comiesięcznych wtorkowych (obowiązkowych) aktualizacji borykają się z błędem UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME. Ten wyświetla się przy próbie uruchomienia komputera. W praktyce dotknięte maszyny się nie uruchamiają. 

Microsoft dostrzegł problem i wydał wyczerpujący komunikat: 

Firma Microsoft otrzymała ograniczoną liczbę zgłoszeń dotyczących problemu, w którym urządzenia nie uruchamiają się z kodem zatrzymania „UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME” po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń systemu Windows ze stycznia 2026 roku (oryginalne artykuły KB wymienione powyżej), wydanej 13 stycznia 2026 roku, oraz późniejszych aktualizacji.

Użytkownicy, których dotyczy niedogodność widzą najczęściej czarny ekran oraz komunikat sugerujący wymóg ponownego uruchomienia maszyny: 

Na urządzeniach, których to dotyczy, wyświetlany jest czarny ekran z komunikatem „Urządzenie napotkało problem i wymaga ponownego uruchomienia. Można je ponownie uruchomić”. Na tym etapie urządzenie nie może dokończyć uruchamiania i wymaga ręcznego wykonania kroków odzyskiwania.

Z komunikatu wynika, że problem nie powinien być globalny i dotyczy wyłącznie bliżej nieokreśloną liczbę użytkowników. Firma podała również możliwe rozwiązanie - uruchomienie kroków odzyskiwania. Microsoft obecnie bada problem, lecz zabrakło konkretnych ogólnych instrukcji, dzięki którym użytkownicy mogliby naprawić problem z uruchamianiem komputera.

Kogo dotyczą te utrudnienia? Producent wymienia komputery z klienckimi wersjami systemu Windows 11: 24H2 i 25H2. Czyli w teorii każdego z nas, kto korzysta z domowego laptopa lub stacjonarnego peceta. Firma bada problem i ma udostępnić więcej szczegółów, gdy tylko zbierze więcej informacji na temat przyczyn problemu. 

Czytaj też:

W teorii użytkownicy systemu Microsoftu mają do dyspozycji narzędzia Quick Machine Recovery. Dostęp jest możliwy w momencie pojawienia się niebieskiego ekranu śmierci (BSOD), który umożliwia wdrożenie środków zaradczych takie jak uruchomienie Windowsa w trybie awaryjnym. W praktyce rozwiązanie jednak ma nie pomagać i osoby dotknięte problemem z uruchamianiem komputera muszą kontaktować się z działem wsparcia.

Obrazek główny: WonderKimber / Shutterstock.com

27.01.2026 06:34
