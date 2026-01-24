Ten smartfon ma Androida, Windowsa i Linuxa. Chce być twoim komputerem

Ładowanie...

Przez lata pomysł noszenia w kieszeni pełnoprawnego komputera z systemem Windows wydawał się reliktem historii technologii - pogrzebanym wraz z Windows Phone i ambicjami Microsoftu związanymi z Continuum. Nex Computer, firma znana przede wszystkim z akcesoriów typu lapdock, które zapewniają doświadczenia podobne do Samsung DeX, teraz próbuje wskrzesić tę wizję.



Jej najnowszy projekt, NexPhone, to smartfon, który po podłączeniu do monitora staje się pełnoprawnym komputerem osobistym.

NexPhone to twój smartfon i komputer - z Androidem, Linuxem i Windowsem

Za nietypowym smartfonem stoi doświadczenie zdobyte przy okazji produkcji NexDock - stacji dokujących pozwalających na przekształcenie smartfona lub tabletu w komputer. NexPhone idzie jednak krok dalej, chcąc łączyć dwa urządzenia w jednym.

NexPhone z uruchomionym systemem Windows

Od strony sprzętowej NexPhone nie próbuje udawać sztandarowego modelu. To raczej solidny, wyraźnie masywny smartfon o grubości 13,1 mm i masie 256 g, zamknięty w gumowanym, wytrzymałym korpusie z certyfikatami IP68 oraz IP69K. Na froncie znalazł się 6,58-calowy ekran LCD Full HD+ z odświeżaniem do 120 Hz, a wewnątrz 12 GB RAM i 256 GB pamięci z możliwością rozszerzenia kartą microSD. Nie zabrakło także aparatu - główny moduł 64 Mpix oparty na sensorze Sony IMX787 wspiera obiektyw ultraszerokokątny 13 Mpix, co w zupełności wystarcza do codziennych zastosowań.

NexPhone z Androidem

Kluczowym elementem jest platforma sprzętowa. NexPhone opiera się na układzie Qualcomm QCM6490, procesorze klasy przemysłowej, znanym m.in. z Fairphone'a 5. To konstrukcja wywodząca się z rodziny średniopółkowych Snapdragonów sprzed kilku lat, ale z jedną istotną zaletą: długoterminowym wsparciem producenta sięgającym 2036 roku oraz oficjalną kompatybilnością z Windows 11.

Najważniejsza różnica względem typowych smartfonów ujawnia się po uruchomieniu oprogramowania. NexPhone działa w trzech trybach. Na co dzień jest to zwykły telefon z Androidem 16, pozbawiony zbędnych dodatków. Z poziomu Androida można też uruchomić środowisko Linux Debian, działające jak aplikacja i oferujące akcelerację GPU. Trzeci scenariusz wymaga restartu: wtedy NexPhone startuje jako komputer z Windows 11. Producent przygotował własny interfejs inspirowany dawnym Windows Phone, aby system był w ogóle używalny na małym ekranie.

Trzy smaki NexPhone: Android 16, Debian i Windows 11

Po podłączeniu do monitora, klawiatury i myszy urządzenie faktycznie zmienia charakter. Android oferuje tryb pulpitu zbliżony do Chromebooków, Linux zachowuje się jak klasyczna dystrybucja desktopowa, a Windows umożliwia uruchamianie tradycyjnych aplikacji x86 w środowisku ARM. W teorii oznacza to, że jeden sprzęt może zastąpić laptopa, komputer stacjonarny i telefon. W praktyce ograniczeniem pozostaje wydajność - szczególnie w przypadku Windowsa - oraz bateria o pojemności 5000 mAh, która przy długiej pracy w trybie PC prawdopodobnie zniknie w oczach.

NexPhone nie jest więc propozycją dla każdego. To urządzenie kierowane do entuzjastów, deweloperów, osób pracujących zdalnie i wszystkich tych, którzy naprawdę chcą sprawdzić, jak daleko da się przesunąć granicę między smartfonem a komputerem osobistym. Cena 549 dolarów (ok. 1980 zł) czyni ten eksperyment stosunkowo przystępnym finansowo, choć wciąż obarczonym ryzykiem kompromisów. Premiera NexPhone została zapowiedziana na trzeci kwartał bieżącego roku, a zakupu wraz z wpłatą zaliczki można dokonać przez stronę producenta.

Malwina Kuśmierek 24.01.2026 10:37

