9000 mAh w smartfonie. Powerbanka wyrzucisz do kosza

W sieci zawrzało na temat rzekomej rezygnacji OnePlusa z rynku smartfonów. Na szczęście to nieprawda. Pojawiły się nawet informacje na temat nadchodzącego modelu.

Albert Żurek
9000 mAh w smartfonie. Powerbanka wyrzucisz do kosza
OnePlus 16 jednak powstanie i podobno znowu zaskoczy. Tym razem ogromnym akumulatorem 9000 mAh, jakiego posiadacz iPhone’a czy Samsunga może tylko pozazdrościć. Telefon otrzyma mnóstwo innych ulepszeń względem wydanego niedawno OnePlusa 15

OnePlus stracił dawny blask, ale zostaje na rynku

OnePlus jest znany przede wszystkim z dawnych czasów, gdy wyróżniał się na rynku jako zabójca flagowców. Pod przewodnictwem Carla Peia, obecnie sprawującego pieczę nad Nothing, urządzenia miały nietuzinkowy charakter - zachowywały niższą cenę, najlepsze procesory i ciekawe rozwiązania. 

Wystarczy spojrzeć na OnePlusa 7 Pro, który przez wielu jest uznawany za magnum opus marki. Sprzęt wyprzedzał swoje czasy (2019 r.) pod kątem stylistyki, z wyświetlaczem pozbawionym zauważalnych ramek oraz przede wszystkim wcięcia na aparat za sprawą wysuwanego mechanizmu. Z czasem produkty marki straciły indywidualny charakter, ponieważ OnePlus zaczął wykorzystywać rozwiązania Oppo. 

Niedawno serwis Android Headlines stwierdził nawet, iż marka ma zostać zlikwidowana, ale tak nie jest. Potwierdził to dyrektor OnePlus India Robin Liu - biznes będzie funkcjonować tak, jak wcześniej. W sieci jednocześnie pojawiły się informacje na temat nadchodzącego modelu marki - OnePlusa 16.

Czytaj też:

OnePlus 16 powstanie i będzie naprawdę potężny

Urządzenie ma otrzymać kilka zauważalnych ulepszeń względem OnePlusa 15:

  • akumulator nowej generacji o pojemności bliskiej 9000 mAh;
  • ulepszony teleobiektyw peryskopowy z większą matrycą i rozdzielczością 200 Mpix dla lepszej jakości zbliżeń i zdjęć nocnych;
  • ekran o wyższej częstotliwości odświeżania ponad 200 Hz - mówi się o 240 Hz;
  • bardziej zaawansowany system głośników;
  • ulepszone wibracje za sprawą precyzyjnego silniczka.

W obecnym OnePlus 15 zastosowano akumulator o pojemności 7300 mAh, co i tak jest ogromną wartością - znacznie przewyższającą 6000 mAh z OnePlusa 13. Producent w ostatnim modelu ulepszył też ładowanie przewodowe i zastosował wsparcie mocy 120 W.  

Natomiast 9000 mAh powinno sprawić, że smartfon będzie działać bez ładowarki przez długie dni. Pamiętajmy, że dzisiaj w smartfonach wciąż standardem jest 5000 mAh.

Nadchodzący OnePlus 16 ma otrzymać także znacznie lepszy wyświetlacz - niektóre źródła wskazują na wsparcie częstotliwości odświeżania na poziomie 240 Hz. Będzie to zauważalne ulepszenie względem 165 Hz w dostępnym dziś na rynku modelu. W OnePlus 15 zastosowano też teleobiektyw peryskopowy o małej matrycy 1/2,75 cala i rozdzielczości 50 Mpix. 

Właściwie nawet we wcześniejszym OnePlus 13 producent zastosował lepszy moduł dla teleobiektywu - 50 Mpix o rozmiarze 1/1,953 cala. Można stwierdzić, że pod względem fotograficznym piętnastka stanowiła krok w tył, a nie przód. W OnePlus 16 oczekujemy również lepszego procesora. Premiera jest oczekiwana na koniec 2026 r. 

Albert Żurek
21.01.2026 20:08
Tagi: AndroidGoogleOnePlusOppoSmartfony
