Motorola Edge 70 Fusion zawstydzi iPhone'a 17e. Mocne trzewia i bateria

Ubiegłoroczna Motorola Edge 60 Fusion – która była całkiem sensownie wyposażonym średniakiem – doczeka się godnego następcy. Spodziewana w kwietniu premiera Edge 70 Fusion nie obejdzie się bez kilku istotnych zmian, a my znamy pełną specyfikację.

Piotr Konopnicki
Motorola Edge 70 Fusion zapowiada się na ciekawy, średniobudżetowy smartfon.
Zgodnie z doniesieniami dobrze poinformowanego „leakera” Evana Blassa, Motorola Edge 70 Fusion otrzymała wewnątrz firmy kryptonim „Avenger”. Mówi się, że smartfon będzie zasilany przez układ Snapdragon 7s Gen 3, co oznacza odejście od chipsetu Dimensity 7400 stosowanego w jego poprzedniku.

Według przecieku telefon zostanie wyposażony w ekran OLED o zakrzywionych krawędziach i przekątnej 6,78 cala. Częstotliwość odświeżania odświeżania wyświetlacza wyniesie 144 Hz, zaś jego szczytowa jasność na poziomie 5200 nitów pozwoli na efektywne wykorzystanie technologi HDR10+. Ponadto ekran będzie chroniony przez hybrydowe szkło Gorilla Glass 7i. Najprawdopodobniej będzie działać pod kontrolą Androida 16 i zaoferuje trzyletnie wsparcie aktualizacji systemowych.

Motorola Edge 70 Fusion otrzyma znacznie większą baterię

Dodatkowo, Blass donosi, że Edge 70 Fusion główny aparat, będzie oparty o sensor Sony Lytia z rozdzielczością 50 MP, zaś rozdzielczość aparatu do selfie wyniesie 32 MP. Ciekawie wypada również pod kątem akumulatora, bowiem pojemność 7000 mAh, ze wsparciem dla szybkiego ładowania o mocy 68 W, pozwoli sprawnie korzystać ze smartfona w codziennych zastosowaniach. Warto zaznaczyć, że Edge 60 Fusion jest wyposażony był w baterię o pojemności 5500 mAh.

Więcej o smartfonach Motorola przeczytasz na łamach Spider'sWeb:

Co ciekawe, telefon będzie dostępny w dwóch wersjach: z 8 GB i 12 GB pamięci RAM, uzupełnianej przez 256 GB pamięci ROM. Spekuluje się, że pod względem obudowy tylny panel będzie inspirowany nylonem i lnem i zapewni stopień ochrony IP68/IP69.

Pod kątem specyfikacji najnowsza Motorola zapowiada się nad wyraz okazale. Dodając do tego atrakcyjną cenę (Edge 60 Fusion startował od 1599zł), szykuje się niezły killer średniopółkowych smartfonów. Z uwagi na spodziewaną premierę iPhone 17e, zapowiada się naprawdę ciekawy pojedynek.

Piotr Konopnicki
21.01.2026 06:45
