Z nowym Windowsem nie wyłączysz komputera. Fajne te aktualizacje

Ładowanie...

Mowa o uaktualnieniu wydanym w miniony wtorek w ramach comiesięcznego cyklu Patch Tuesday (pierwszy wtorek każdego miesiąca). To obowiązkowe aktualizacje, które nierzadko automatycznie instalują się na naszych komputerach. Ostatnio informowaliśmy, że jedna z aktualizacji powoduje problemy z ekranem, a teraz dowiadujemy się o kłopotach z wyłączeniem sprzętu.

REKLAMA

Problemy z wyłączaniem komputerów po styczniowej aktualizacji Windows

Patch Tuesday przyniosło dwa wydania aktualizacji dla Windowsa 11 - KB5073455 dla 23H2 oraz KB5074109 dla wydań 24H2 i 25H2. Niestety, jak to bywa w ostatnim czasie z uaktualnieniami systemu Microsoftu, nowy pakiet zmian i funkcji powoduje kolejne problemy z działaniem oprogramowania.

Sam producent potwierdził, że komputery po zainstalowaniu oprogramowania KB5073455 - dla starszego wydania Windows 11 23H2 - nie mogą zostać wyłączone. Problem występuje też podczas próby przejścia komputera w stan hibernacji. Czego użytkownik może się spodziewać? Zamiast wyłączenia urządzenie uruchamia się ponownie.

Czyli w praktyce system operacyjny Microsoftu nie pozwala normalnie wyłączyć urządzenia przy użyciu dedykowanej funkcji w menu start. Oczywiście zadziałają tu bardziej radykalne metody, takie jak odcięcie komputera od zasilania.

Gdzie leży problem? Na szczęście nie dotyczy on wszystkich maszyn. Tylko tych, które korzystają z usługi Bezpiecznego Rozruchu (Secure Boot). To rozwiązanie bazujące na zabezpieczeniach opartych na wirtualizacji w celu ochrony systemu przed zagrożeniami na poziomie oprogramowania układowego podczas uruchamiania.

Czytaj też:

Jest sposób na rozwiązanie problemu

W praktyce jednak dużo laptopów i komputerów domyślnie działa z Secure Bootem. Opcję możemy wyłączyć lub włączyć w UEFI (BIOS) - oprogramowaniu zintegrowanym z płytą główną. Czy zatem wyłączenie rozwiązania naprawi problem? Najprawdopodobniej nie. Microsoft na stronie wsparcia informuje o innym obejściu problemu z wyłączeniem komputera. Aby to zrobić, trzeba się nieco pomęczyć:

wpisać CMD w pasku wyszukiwania;

otworzyć aplikację CMD z wyników;

w wierszu polecenia wpisać shutdown /s /t 0 ;

; zatwierdzić Enterem.

Ten sposób ma umożliwić wyłączenie maszyny z zainstalowaną felerną aktualizacją Windowsa 11 23H2. Na szczęście problem nie dotyczy nowszych wydań systemu operacyjnego oznaczonych numerami 24H2 oraz 25H2. Od dłuższego czasu Windows dla Microsoftu jest usługą, do której aktualizacji podchodzi w wyjątkowo skomplikowany sposób. Jedenastka 23H2 to właściwie osobna odmiana systemu od 24H2 czy 25H2.

REKLAMA

Obecnie nie ma rozwiązania problemu z przejściem w stan hibernacji. Tak to jednak chyba nie powinno wyglądać, że obowiązkowe aktualizacje psują komputery.

REKLAMA

Albert Żurek 16.01.2026 15:22

Ładowanie...