Aktualizacja Windowsa gasi ekran. To już nawet nie jest śmieszne

Windows 11 znowu powoduje problemy z komputerami. Nowa aktualizacja tym razem sprawia, że użytkownicy narzekają na czarne ekrany.

Albert Żurek
Internauci mają dość zmian "AI" w Windowsie
Mowa o uaktualnieniu KB5074109 wydanego w ramach comiesięcznego cyklu Patch Tuesday. Rozwiązanie ulepszyło system Windows 11 - np. udostępniając kolejnym użytkownikom odświeżone menu start. Jednak posiadaczy kart graficznych NVIDIA GeForce dotykają utrudnienia podczas korzystania z komputerów.

Aktualizacja Windows powoduje problemy z czarnym ekranem

Jak twierdzi Windows Report, mnóstwo posiadaczy Windowsa 11 narzeka na utrudnienia po zainstalowaniu nowej aktualizacji systemu. Od razu uspokajam - problemy nie wiążą się z zawieszaniem czy restartowaniem komputerów tak jak w przypadku niedawnej sytuacji, która dotyczyła posiadaczy układów Radeon

W tym przypadku ekran gaśnie na ok. minutę, po czym samoczynnie wraca do poprzedniego stanu i wszystko działa tak jak należy. Inni natomiast zgłaszają nieregularne zawieszania się wyświetlacza -krótkie migotanie ekranu - które trwa przez maksymalnie kilka sekund. 

Zdarza się też, że tło pulpitu staje się całkowicie czarne. Ten problem jednak można łatwo rozwiązać, wchodząc w ustawienia komputera i wybierając inną tapetę. To irytujące utrudnienie, ale nie nie wpływa na używanie komputera.

Na pozostałe problemy nie ma jednak potwierdzonego rozwiązania. Wspólnym mianownikiem jest tu fakt, że aktualizacja psuje urządzenia posiadaczy systemów z kartami graficznymi NVIDIA GeForce. Problem zaczął się pojawiać tuż po aktualizacji systemu Windows i może wynikać z faktu niekompatybilności ze sterownikiem graficznym.

Obecnie nie znamy skali problemu - osobiście nie zauważyłem ich u siebie. Aktualizacja KB5074109 już wcześniej spowodowała utrudnienia z korzystaniem z usługi Azure Virtual Desktop. Pozostaje nam czekać na odpowiedź lub aktualizację ze strony NVIDII bądź Microsoftu, która naprawi usterkę.

Albert Żurek
15.01.2026 16:24
Tagi: aktualizacjaMicrosoftSystemy operacyjneWindows
Aktualizacja Windowsa gasi ekran. To już nawet nie jest śmieszne
