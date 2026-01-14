REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

"Windows to oprogramowanie niskiej jakości". Znany Polak zaorał Microsoft

Nowy właściciel polskiej platformy z grami stwierdził, że Windows to oprogramowanie "niskiej jakości". Potwierdza, że sam uciekł z systemu Microsoftu i coraz więcej osób to robi.

Albert Żurek
Windows 11 opinia GOG
REKLAMA

Trudno nie zgodzić się z opinią, że Windows 11 szczególnie w ostatnich miesiącach znacząco uległ pogorszeniu. Microsoft zamiast skupiać się na optymalizacji dodaje funkcje AI i mnóstwo reklam własnych usług, a także wydaje nowe wersje powodujące błędy u użytkowników. Podobny stosunek do systemu ma Michał Kiciński, który ostatnio przejął 100 proc. udziałów w GOG.

REKLAMA

Nowy właściciel GOG jest rozczarowany poziomem systemu Windows

Pod koniec 2025 r. otrzymaliśmy niespodziewaną informację - CD Projekt pozbył się platformy GOG, odsprzedając ją Michałowi Kicińskiemu - jednemu z głównych udziałowców spółki oraz jednoczesnemu współzałożycielowi marki. Nowy właściciel w wywiadzie z PC Gamer wypowiedział się na temat przyszłości platformy. Zapytano o wsparcie dla Linuksa, który ma być "jednym z elementów naszej strategii na ten rok, którym chcemy się bliżej przyjrzeć"

Czy to oznacza, że w przyszłości powinniśmy otrzymać dedykowaną wersję sklepu na pingwina? Niewykluczone. Obecnie z platformy możemy korzystać na Windowsie oraz na macOS (10.15 lub nowszym).

Michał Kiciński wypowiedział się także na temat systemu Microsoftu. Stwierdził, iż jest naprawdę zaskoczony Windowsem. Według niego ma to być "oprogramowanie i produkt słabej jakości". Wobec czego nowy właściciel GOG ma być zdziwiony, iż Windowsowi "udało się przetrwać tyle lat na rynku". "Nie mogę w to uwierzyć" - dodał.

Na potwierdzenie słów pokazał własny przykład problemów z systemem Microsoftu:

Czasami muszę naprawiać komputer mojej mamy albo taty z Windowsem i to jest po prostu niewiarygodne. Nic więc dziwnego, że ludzie nie korzystają z ekosystemu Windows. To nie jest najlepszy ekosystem.

Obecnie Michał Kiciński korzysta z systemu macOS, a więc jest posiadaczem sprzętu Apple’a - a przynajmniej MacBooka lub stacjonarnego Maka. Mimo wszystko trudno nie zgodzić się ze słowami nowego właściciela polskiej platformy z grami. Co prawda nie doprecyzował, czy chodzi o Windowsa 11, czy może starszą dziesiątkę

Czytaj też:

Windows 10 jednak został porzucony przez producenta w październiku 2025 r. Gigant nie dodaje już do systemu nowych funkcji i nie zapewnia aktualizacji bezpieczeństwa - o ile nie skorzysta się z programu rozszerzonego wsparcia. Obecnie firma skupia się wyłącznie na Windowsie 11, chociaż w ostatnich miesiącach można odnieść wrażenie tak jakby producent porzucił oprogramowanie zostało zrzucone na drugi plan. 

REKLAMA

Faktem jest to, że coraz częściej pojawiają się problemy wynikające z aktualizacji. Niektóre mniejsze, a inne realnie wpływają na użytkowanie komputerów i laptopów. Szczególnie gracze mają dość systemu Microsoftu i masowo przechodzą na otwartoźródłowego Linuxa.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
14.01.2026 17:38
Tagi: gogWindowsWindows 11
Najnowsze
17:00
Google udostępnia ci osobistą inteligencję. Nowość, która zmienia wszystko
Aktualizacja: 2026-01-14T17:00:00+01:00
16:14
Polskie wojsko ma niezwykły okręt wojenny. To pływający szpieg
Aktualizacja: 2026-01-14T16:14:21+01:00
15:32
Jego projekt miał być hitem, teraz masowo zwalnia ludzi. Zuckerberg to przegryw
Aktualizacja: 2026-01-14T15:32:39+01:00
15:06
Rząd zadowolony z systemu kaucyjnego. A ty?
Aktualizacja: 2026-01-14T15:06:56+01:00
14:47
Samsung ulepszy ładowanie. Czekałem na to latami
Aktualizacja: 2026-01-14T14:47:43+01:00
14:30
Postawią reaktor jądrowy na Księżycu. Dosłownie za chwilę, uwierzysz?
Aktualizacja: 2026-01-14T14:30:11+01:00
13:40
Bank Millennium padł. Klienci nie mogą się zalogować
Aktualizacja: 2026-01-14T13:40:29+01:00
13:28
iPhone'y 18 zmieniają front. Apple wraca do starej zagrywki
Aktualizacja: 2026-01-14T13:28:31+01:00
12:34
"Byliśmy krok od wielkiego blackoutu w Polsce" - mówi minister Gawkowski. A my nie wiemy, czy cieszyć się, czy płakać
Aktualizacja: 2026-01-14T12:34:28+01:00
12:07
Chcą szybszych pociągów w Polsce. Tylko co z cenami biletów?
Aktualizacja: 2026-01-14T12:07:43+01:00
11:43
Internet huczy o tajnej broni USA. Relacje mrożą krew
Aktualizacja: 2026-01-14T11:43:44+01:00
11:11
Amazon podniósł ceny Prime w Polsce. Zostajesz, czy odchodzisz do Allegro?
Aktualizacja: 2026-01-14T11:11:18+01:00
10:22
Instagram z wyczekiwaną zmianą. Koniec wyświetlania "co popadnie"
Aktualizacja: 2026-01-14T10:22:07+01:00
9:56
Wizz Air da zasmakować luksusu. "To będą prestiżowe miejsca"
Aktualizacja: 2026-01-14T09:56:35+01:00
9:16
Kometa 3I/Atlas w końcu zdradzi tajemnice. Przed nami kluczowy moment
Aktualizacja: 2026-01-14T09:16:20+01:00
8:22
Samsung ma coś dla fanów Stranger Things. I to za darmo
Aktualizacja: 2026-01-14T08:22:22+01:00
7:58
Telefony z klawiaturą wracają do łask. Nostalgia uderza mocno
Aktualizacja: 2026-01-14T07:58:29+01:00
6:51
Rosja wyciąga z szafy złom. Nowy silnik ma przykryć luki
Aktualizacja: 2026-01-14T06:51:00+01:00
6:41
Aplikacje miały pomagać, a ogłupiają. W sklepach tracimy rozsądek
Aktualizacja: 2026-01-14T06:41:00+01:00
6:31
Drony dopadły kluczowy rosyjski radar. Spektakularny cios
Aktualizacja: 2026-01-14T06:31:00+01:00
6:21
STALKER 2 na PS5 Pro to cudny gwóźdź do trumny Xboksa - recenzja
Aktualizacja: 2026-01-14T06:21:00+01:00
6:11
Bezcenne próbki z Marsa zagrożone. "Potężny cios w naukę"
Aktualizacja: 2026-01-14T06:11:00+01:00
21:45
Samsung odchudza popularny model. Tego brakowało składakom
Aktualizacja: 2026-01-13T21:45:46+01:00
21:07
Polacy jedyni mądrzy: "AI to zagrożenie, nie pomoc"
Aktualizacja: 2026-01-13T21:07:13+01:00
20:59
Battlefield 6 mnie wścieka. EA wciska grę-usługę i wywala się na twarz
Aktualizacja: 2026-01-13T20:59:06+01:00
19:40
"Tanie komputery to już były". Nadciąga tragedia
Aktualizacja: 2026-01-13T19:40:41+01:00
19:02
Play chwali się zasięgiem. Wreszcie internet działa jak należy
Aktualizacja: 2026-01-13T19:02:23+01:00
18:33
Szykują All Inclusive na Księżycu. Wiadomo, cena zwala z nóg
Aktualizacja: 2026-01-13T18:33:53+01:00
18:03
NASA rusza po obcych. Sprzęt, który zawstydza Webba
Aktualizacja: 2026-01-13T18:03:36+01:00
17:35
Samsung pokazał najtańszy telefon z 5G. Będzie hitem w Polsce?
Aktualizacja: 2026-01-13T17:35:00+01:00
17:01
Gigabyte pokazał laptopa, który miażdży konsole. "To bestia w plecaku"
Aktualizacja: 2026-01-13T17:01:12+01:00
16:31
Polski satelita przesyła pierwsze zdjęcia. "To przełomowa chwila"
Aktualizacja: 2026-01-13T16:31:04+01:00
16:07
Apple łączy 6 apek w jeden pakiet. Policzyliśmy, czy się opłaca
Aktualizacja: 2026-01-13T16:07:19+01:00
15:25
Samsung napędzi nie swoje telefony. To dobrze czy źle?
Aktualizacja: 2026-01-13T15:25:42+01:00
14:55
Lotniska szykują się na zawieruchę. Ważna prośba do podróżnych
Aktualizacja: 2026-01-13T14:55:12+01:00
13:55
Aktywował Windowsa kluczem z plików Epsteina. Chore, ale zadziałało
Aktualizacja: 2026-01-13T13:55:53+01:00
13:32
Atak na polską energetykę. Takiej próby jeszcze nie było
Aktualizacja: 2026-01-13T13:32:32+01:00
12:48
Plaga znikających wózków. Sklepy odpowiadają magnetyczną barierą
Aktualizacja: 2026-01-13T12:48:30+01:00
11:58
Mars to cichy reżyser ziemskiego klimatu. "Bez niego mieszkalibyśmy na drzewach"
Aktualizacja: 2026-01-13T11:58:28+01:00
11:26
Obiecali głosowanie online milionom Polaków. Polegli w głosowaniu dla 800 członków
Aktualizacja: 2026-01-13T11:26:57+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA