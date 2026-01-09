REKLAMA
Tak Windowsa już nie aktywujesz. Możesz odłożyć telefon

Microsoft zrezygnował z przydatnej metody aktywacji systemu operacyjnego niewymagającej połączenia z internetem.

Albert Żurek
Windows 11 wyszukiwanie
Gigant oficjalnie potwierdził, że nie wspiera już aktywacji kopii Windowsa przez telefon. Firma pozbyła się tej wykorzystywanej w awaryjnych sytuacjach metody. Decyzja oznacza utrudnienie aktywacji licencji systemu operacyjnego Microsoftu bez dostępu do sieci. Chociaż wciąż ma być to możliwe.

Microsoft kończy z aktywacją systemu przez telefon

Użytkownicy już na początku grudnia 2025 r. zauważyli, że usługa przestała działać. Teraz rzecznik prasowy Microsoftu potwierdził, iż firma usunęła opcję aktywacji systemu poprzez połączenie z konsultantem. Brakuje jednak szczegółów i powodu tej decyzji. Najprawdopodobniej to kwestia podejścia giganta do systemu, który do instalacji systemu Windows 11 wymaga połączenia z internetem. 

Próba połączenia się z linią aktywacji offline jednak teraz kończy się komunikatem czytanym przez bota:

Wsparcie aktywacji produktu zostało przeniesione online. Aby skorzystać z najszybszego i najwygodniejszego sposobu aktywacji produktu, odwiedź nasz portal aktywacji produktów online pod adresem aka.ms/aoh.

Połączenie z pracownikiem Microsoftu było jedną z najbardziej sensownych opcji umożliwiających wykorzystanie pełnej wersji systemu operacyjnego. Pozwalała na aktywację systemów w komputerach, które nie mają dostępu do internetu. Jednocześnie było narzędziem pozwalającym na legalną aktywację nieobsługiwanych przez Microsoft wersji systemów operacyjnych takich jak Windows XP.

To jednak nie tak, że Microsoft całkowicie uniemożliwia aktywację kopii systemu offline. Jeśli udało nam się skonfigurować system operacyjny bez logowania się do konta Microsoft, tworząc konto lokalne niestandardowymi metodami, wciąż możemy przejść do Ustawień systemu i zakładki Aktywacji. Tam wystarczy wprowadzić klucz licencyjny i proces powinien się udać.

Inna metoda aktywacji systemu offline jest bardziej wymagająca - zakłada skorzystanie z drugiego urządzenia z aktywnym połączeniem z siecią. Następnie należy zalogować się do serwisu umożliwiającego aktywację online i postępować zgodnie z instrukcjami. Jednak ta opcja nie pozwala na oficjalną aktywację starszych wydań systemu Windows. Microsoftowi najprawdopodobniej na tym nie zależy, ponieważ obecnie skupia się wyłącznie na Windowsie 11.

Albert Żurek
09.01.2026 14:53
Tagi: MicrosoftSystemy operacyjneWindows
