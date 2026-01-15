REKLAMA
Linux zyskuje jak nigdy wcześniej. To wina Windowsa

Wygląda na to, że 2026 r. może okazać się przełomowy dla rynku systemów operacyjnych. Linux - dotąd trzeci gracz - zyskuje na popularności w tempie, jakiego wcześniej nie notował.

Albert Żurek
Linux popularność
Fala niezadowoleniaz Windowsa narasta od miesiecy. System Microsoftu, który przez lata był właściwie jedynym wyborem wśród użytkowników laptopów i komputerów traci uznanie. Dziś coraz częściej szuka się alternatywy. Liczby tylko to potwierdzają.

Linux zyskuje na popularności. Powodem jest Windows

Kondycja Windowsa 11 w ostatnich miesiącach znacząco się pogorszyła. Microsoft wypuszcza aktualizacje pełne błędów, które realnie wpływają na działanie komputerów. Użytkownicy instalując uaktualnienia zastanawiają się, co tym razem się zepsuje oraz czy sprzęt nie zostanie uceglony

Nic dziwnego, że bardziej techniczni użytkownicy zaczęli przenosić się na Linuksa. System ten do niedawna był kojarzony z największymi entuzjastami i maniakami komputerowymi, dla których prywatność i personalizacja są priorytetami. Wiele dystrybucji pingwina nie jest przystosowana dla użytkownika Windowsa i macOS'a ze względu na wysoki poziom zaawansowania. Sam proces instalacji wymagający komend i wiedzy może wielu zniechęcić.

Istnieją jednak znacznie prostsze dystrybucje Linuxa, które nie wymagają ogromnej wiedzy. Zamiast tego ich instalator, proces konfiguracji oraz finalny interfejs są nawet prostsze niż w systemie Microsoftu. Można wymienić kilka takich rozwiązań: Linux Mint, Ubuntu czy Zorin OS. Szczególnie ten ostatni przeżywa w ostatnich dwóch miesiącach istny renesans. 

Oprogramowanie opracowano w taki sposób, aby był alternatywą dla Windowsa oraz macOS’a. Prostą w użyciu, nowoczesną, dobrze wyglądającą. W ciągu trzech miesięcy Zorin OS odnotował ogromny napływ dawnych użytkowników Windowsa. Autorzy tej dystrybucji pochwalili się bowiem, że w ciągu niespełna ostatnich trzech miesięcy pobrano ich system aż dwa miliony razy. 

Twórcy w serwisie X informują, że przeszło 75 proc. pobrań Zorin OS pochodzi od użytkowników systemu Microsoftu. Czemu akurat teraz liczba pobrań tak bardzo wzrosła? Ponieważ trzy miesiące temu - 14 października 2025 r. Microsoft zakończył wsparcie Windowsa 10. W tym samym dniu zadebiutowała też nowa wersja Zorin OS 18, która według grupy stojącej za dystrybucją miała stanowić największą aktualizację w historii projektu.

Oprogramowanie w odróżnieniu od Windowsa 11 nie jest ograniczone pod względem sprzętu. Do obsługi nie wymaga modułu TPM 2.0 czy odpowiednio nowego procesora. System jest jednocześnie znacznie lżejszy niż jedenastka, więc zapewni lepsze działanie na mniej zaawansowanych komputerach.

2026 r. będzie rokiem Linuxa, jeśli Microsoft nie zmieni podejścia

Windows 11 jest nie tylko pełny problemów, ale stał się blokiem reklamowym dla innych usług Microsoftu. Podczas prostej konfiguracji komputera gigant wciska nam Game Passa, pakiet Office i zachęca nas do korzystania z Copilota. Sztuczna inteligencja to drugi zasadniczy kłopot oprogramowania. Producent oferuje ją wszędzie tam, gdzie tylko może i wiele użytkowników ma tego dość. Jeśli to się nie zmieni, coraz więcej osób będzie chciało przejść na inny system.

Linux nie jest tak zły, jak się wydaje. Z pewnością ma nieco wyższy poziom wejścia - szczególnie niektóre dystrybucje - natomiast oprogramowanie jest w stanie realnie zastąpić Windowsa. Gracze coraz częściej korzystają z pingwina, czego żywym dowodem jest Steam Deck oparty na Steam OS będący dystrybucją Linuxa. 

