Windows 11 dobija do miliarda. A tak go hejtujecie

Microsoft ogłosił, że Windows 11 przekroczył próg 1 miliarda aktywnych użytkowników. System operacyjny osiągnął ten wynik szybciej niż poprzednik - Windows 10, mimo chłodnego przyjęcia wśród bardziej zaawansowanych użytkowników i długiej listy krytycznych komentarzy w sieci.

Z Windowsa 11 korzysta już miliard użytkowników

Informację o dobiciu się Windowsa 11 do miliardowego użytkownika przekazał dyrektor generalny firmy, Satya Nadella, podczas prezentacji wyników finansowych za drugi kwartał roku fiskalnego 2026. Jak podkreślił, liczba użytkowników Windows 11 wzrosła o ponad 45 proc. rok do roku, a granica miliarda została przekroczona w ostatnim kwartale 2025 roku - pomiędzy październikiem a grudniem.

Oznacza to, że Windows 11 potrzebował 1576 dni, by dobić do miliarda użytkowników. Dla porównania Windows 10 osiągnął ten sam wynik po 1706 dniach. Różnica - około 130 dni - nie jest ogromna, ale wystarczająca, by mówić o nowym rekordzie w historii platformy.

Co więcej, Windows 10 wliczał w swoje statystyki nie tylko komputery osobiste, lecz także smartfony z Windows Phone, konsole Xbox czy urządzenia typu Surface Hub. Windows 11 działa wyłącznie na komputerach osobistych i laptopach, co sprawia, że obecny wynik ma inną wagę niż ten sprzed kilku lat.

Do sukcesu mogła przyczynić się także eutanazja poprzednika

Jeszcze niedawno to Windows 10 był najpopularniejszą wersją systemu, a Windows 11 długo pozostawał w cieniu. Sytuacja zmieniła się wraz ze zbliżającym się końcem wsparcia dla "dziesiątki" jesienią ubiegłego roku. Zarówno konsumenci, jak i firmy zaczęli masowo migrować na nowszą wersję, często przy okazji wymiany sprzętu.

Dlatego trudno dziś jednoznacznie stwierdzić, czy użytkownicy faktycznie "polubili" Windows 11, czy po prostu nie mieli innego wyjścia. W grę wchodzą oba czynniki: presja końca wsparcia, nowe funkcje dla biznesu oraz świąteczna sprzedaż komputerów z preinstalowanym systemem. Ta ostatnia mogła wzbić na fali zbliżającego się RAMagedonu.

Najpopularniejszy "nielubiany" Windows

Windows 11 od początku budził kontrowersje - od wysokich wymagań sprzętowych, przez zmiany w interfejsie, po rosnącą obecność funkcji opartych na AI. Mimo to, jak podkreśla Windows Central, żadna z wcześniejszych wersji Windows znanych z ogromnej krytyki, takich jak Vista czy Windows 8, nawet nie zbliżyła się do miliarda użytkowników.

To sugeruje, że negatywny odbiór Windows 11 to raczej efekt przyzwyczajenia do starego, dobrego Windowsa 10 - który również zbierał ostre baty w pierwszych latach od premiery i użytkownicy wzbraniali się przed aktualizacją ósemki czy siódemki do dziesiątki.

Malwina Kuśmierek 29.01.2026 12:59

