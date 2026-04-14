REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Zrobili aktualizację Windowsa 11 bez błędów. Ale cię okradnie

Wreszcie doczekaliśmy się aktualizacji Windowsa 11, która jest pozbawiona błędów. Problem w tym, że nie stoi za nią Microsoft, a twórcy oprogramowania o nieczystych zamiarach. 

Albert Żurek
REKLAMA

Kondycja aktualizacji najnowszego systemu Microsoftu w ostatnich miesiącach jest, lekko mówiąc, średnia. Coraz to nowe uaktualnienia generują kolejne błędy i problemy. Teraz wydano uaktualnienie, które co prawda nie zepsuje systemu, ale za to cię okradnie. To wyjątkowo dobrze przemyślane oszustwo.

REKLAMA

Windows 11 z aktualizacją, która nie psuje systemu. Ale okrada ludzi

Twórcy oprogramowania antywirusowego Malwarebytes dostrzegli sprytną metodę instalacji złośliwego oprogramowania. Cyberszuści stworzyli fałszywą stronę pomocy technicznej systemu Windows, której celem jest nakłonienie nieświadomego użytkownika do pobrania wiusa na swoje urządzenie.

Witryna wygląda jak oficjalne źródło zbiorczej aktualizacji Windows 11 w wersji 24H2. Zawiera wiarygodny numer uaktualnienia oraz duży przycisk "pobierz", który kusi do natychmiastowej instalacji. O ile techniczni użytkownicy powinni zauważyć, że strona internetowa niekoniecznie jest miejscem pobierania systemowych poprawek, o tyle mniej zaawansowane osoby mogą łatwo pominąć ten szczegół.

fot. Malwarebytes

Malwarebytes twierdzi, że rozpoznanie fałszerstwa jest "praktycznie niemożliwe". Witrynę przygotowano wyjątkowo starannie, dbając o najmniejsze szczegóły. Aby przemycić wirusa, oszuści wykorzystują pakiet WiX Toolset, który ma być "legalnym instalatorem o otwartym kodzie źródłowym".

Kliknięcie niebieskiego przycisku pobiera plik o nazwie WindowsUpdate 1.0.0.msi o rozmiarze 83 MB, którego autorem ma być rzekomo Microsoft. Drugą niebezpieczną kwestią jest fakt, że oprogramowanie bez problemu omija programy antywirusowe. Z testów Malwarebytes wynika, że ponad 60 antywirusów nie było go w stanie wykryć.

Twórcy złośliwego kodu ukryli niebezpieczne polecenia tak głęboko, że system i programy ochronne uznają go za całkowicie legalny plik oraz są niewykrywalne przez antywirusy.

Czytaj też:

REKLAMA

Jakie szkody jest w stanie wyrządzić ten wirus?

Fałszywa strona podszywająca się pod aktualizację Windows 11 może wyrządzić ogromne szkody na komputerach. Twórcy złośliwego oprogramowania w ten sposób są w stanie uzyskać dostęp do poufnych danych, kradnąc hasła i inne informacje za pomocą keyloggerów oraz innych działających w tle poleceń. Mimo wszystko zalecamy uaktualniać system za pomocą oficjalnej usługi Windows Update. Lepiej mierzyć się z błędami systemu niż dać się okraść.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
14.04.2026 15:22
Tagi: aktualizacjaMicrosoftWindowsWindows 11
Najnowsze
14:56
Polska zbroi się po zęby. Kupiliśmy maszyny, które robią perfekcyjne pociski
Aktualizacja: 2026-04-14T14:56:14+02:00
13:44
Pokazali robota sprzątającego słodziaka. Możesz mówić na niego "robocik"
Aktualizacja: 2026-04-14T13:44:49+02:00
13:38
Przy kasie jesteś teraz szef. Klikasz smutną buźkę, a pracownik żegna się z premią
Aktualizacja: 2026-04-14T13:38:18+02:00
12:35
Algorytm został sprzedawcą. Jak AI zmienia relację klient-rynek?
Aktualizacja: 2026-04-14T12:35:10+02:00
12:04
Piorun to za mało. Wojsko Polskie szuka broni, która zdominuje niebo
Aktualizacja: 2026-04-14T12:04:59+02:00
11:45
Niemcy strajkują, PKP Intercity ratuje. "Nie latają, my jeździmy"
Aktualizacja: 2026-04-14T11:45:55+02:00
11:18
Nowy drapieżnik na polskim niebie. Historyczny lot na śmigłowcach Apache
Aktualizacja: 2026-04-14T11:18:08+02:00
10:42
Napisał manifest przeciw AI i brutalnie zaatakował. Szef OpenAI był pierwszy na liście
Aktualizacja: 2026-04-14T10:42:35+02:00
9:45
UOKiK mówi "dość" lini lotniczej. Będą odszkodowania dla pasażerów
Aktualizacja: 2026-04-14T09:45:00+02:00
8:44
Idziesz po bułki, wychodzisz z nowym numerem. Lidl zostaje operatorem
Aktualizacja: 2026-04-14T08:44:09+02:00
7:55
Ten nowy flagowiec to stary flagowiec. Czego nie rozumiesz?
Aktualizacja: 2026-04-14T07:55:25+02:00
7:53
Ta kamera zastąpi kilka kamer. Zainstalujesz ją w kilka minut
Aktualizacja: 2026-04-14T07:53:18+02:00
7:00
Apple zdecydował: czerwony to nowy czarny
Aktualizacja: 2026-04-14T07:00:00+02:00
6:24
Samsung podzieli klientów. Bo i tak nie zwracasz uwagi na to, co masz w Galaxy
Aktualizacja: 2026-04-14T06:24:00+02:00
6:23
Linux zyskał dużą przewagę nad Windowsem w grach. Jest tylko jeden problem
Aktualizacja: 2026-04-14T06:23:02+02:00
6:22
Szef Facebooka postawił się ponad ludźmi. Klon zastąpi go w pracy
Aktualizacja: 2026-04-14T06:22:05+02:00
6:12
Wielki Boeing leciał nad wioską i straszył ludzi. Pilot chciał się pożegnać
Aktualizacja: 2026-04-14T06:12:00+02:00
6:01
Telefony do urzędów skarbowych masowo znikają. O dziwo tak ma być
Aktualizacja: 2026-04-14T06:01:00+02:00
20:45
Ukraińcy pokazali nową rolę lotnictwa na wojnie. To wideo wiele zmieni
Aktualizacja: 2026-04-13T20:45:49+02:00
19:49
MacBook Neo 2 z pierwszymi detalami. Ależ będzie hit, świetne zmiany
Aktualizacja: 2026-04-13T19:49:18+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA