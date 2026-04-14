Szef Facebooka postawił się ponad ludźmi. Klon zastąpi go w pracy

Firma Marka Zuckerberga jest znana z wielu różnych szalonych pomysłów. Jednym z nich było stworzenie Metawersum, czyli trójwymiarowej przestrzeni bazującej na AR i VR. Projekt ten jednak był kompletną i wyjątkowo drogą porażką, która kosztowała zawrotne 80 miliardów dolarów. Kolejny podobny plan zakłada sklonowanie dyrektora Mety Marka Zuckerberga w cyfrowej formie. Przypomina mi to scenariusz Cyberpunka 2077.

Twórcy Facebooka chcą stworzyć Marka Zuckerberga w formie sztucznej inteligencji

Dyrektorzy firm technologicznych zajmujących się sztuczną inteligencją mają ogromne ambicje co do własnych narzędzi. Pod koniec ubiegłego roku dyrektor OpenAI, Sam Altman, stwierdził, że będzie mu wstyd, jeśli nie stworzy sztucznej inteligencji, która zastąpi go jako prezesa firmy.

Prezes Mety najwyraźniej ma podobne plany, ponieważ jak wynika z doniesień Financial Times, firma pracuje nad klonem Marka Zuckerberga opartym na sztucznej inteligencji. Gigant odpowiadający za Facebooka czy Messengera ma tworzyć i trenować awatara, wykorzystując wizerunek, ton głosu, wypowiedzi publiczne czy maniery prezesa. W projekt oczywiście jest zaangażowany sam Zuckerberg, który równocześnie poświęca od pięciu do dziesięciu godzin tygodniowo na inne projekty związane z AI.

W jakim celu Meta ma tworzyć klona sztucznej inteligencji Marka Zuckerberga? W raporcie Financial Times jest mowa o tym "aby pracownicy mogli czuć się bardziej związani z założycielem poprzez interakcje z nim". Rozwiązanie ma też zastępować go na spotkaniach. Klon prezesa firmy ma nie tylko umożliwiać zadawanie pytań, ale też przekazywać informacje zwrotne.

Podobne rozwiązanie w późniejszym czasie zostanie udostępnione dla większej liczby użytkowników. Meta ma udostępnić twórcom opcję tworzenia awatarów AI, o ile eksperyment z klonem opartym na sztucznej inteligencji zakończy się powodzeniem.

Pomysł rodem z Cyberpunka 2077

Jeśli graliście w Cyberpunka 2077, idea stworzenia klona opartego na AI nie powinna być wam obca. Podobne rozwiązanie opracowała korporacja Arasaka, której dyrektor również postanowił zapisać samego siebie. Oczywiście sztuczna inteligencja a pomysł przedstawiony przez twórców gry nieco się od siebie różnią, ale idea jest bardzo podobna - zapisania i stworzenia cyfrowej wersji klona dyrektora generalnego firmy.

Mark Zuckerberg najwyraźniej żyje w przyszłości. Jednocześnie Meta ma tworzyć agenta sztucznej inteligencji dla prezesa, który pomoże Zuckerbergowi w wykonywaniu zadań. Ten projekt ma być niezależny od klona opartego na AI.

Kredyt do wykorzystania na materiały dziennikarskie: Frederic Legrand - COMEO / Shutterstock.com

Albert Żurek 14.04.2026 06:22

