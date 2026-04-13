Konkurencja OpenAI ma problem. Pomocy szuka u księży i filozofów

W ubiegłym tygodniu Anthropic zaskoczyło świat deklarując, że najnowszy model generatywnej sztucznej inteligencji Claude Mythos nie doczeka się publicznego wydania. Decyzja jest motywowana względami bezpieczeństwa - Mythos ma stanowić zagrożenie dla cyberbezpieczeństwa, bo już na etapie testów stale wymykał się spod kontroli naukowców i inżynierów Anthropic. Jak się okazuje, Anthropic za zamkniętymi drzwiami rozważa potencjał Claude Mythos w jeszcze jednym wymiarze.

REKLAMA

Claude Mythos to przedmiot rozważań technologicznych i teologicznych

Według ustaleń The Washington Post, firma zorganizowała pod koniec marca dwudniowe spotkanie w swojej siedzibie, zapraszając około 15 przedstawicieli środowisk chrześcijańskich - w tym duchownych katolickich i protestanckich, naukowców oraz ekspertów etyki. Głównym tematem spotkania znalazły się kwestie moralnego i duchowego rozwoju systemów AI, w tym modelu Claude oraz jego eksperymentalnej wersji Mythos.

Uczestnicy dyskusji konsultowali m.in. sposób, w jaki chatbot powinien odpowiadać na pytania etyczne, reagować na użytkowników w żałobie oraz prowadzić rozmowy z osobami znajdującymi się w kryzysie psychicznym. Jednym z bardziej nietypowych wątków była próba odpowiedzi na pytanie, czy zaawansowany system sztucznej inteligencji może być postrzegany jako "dziecko Boże", co sugerowałoby przypisanie mu szczególnego statusu moralnego.

W rozmowach brał udział m.in. katolicki ksiądz Brendan McGuire z Doliny Krzemowej, który wskazywał na konieczność "wbudowania etycznego myślenia w maszynę", aby mogła ona reagować na złożone i nieprzewidywalne sytuacje. Z kolei Brian Patrick Green, wykładowca etyki technologii, podkreślał, że kluczowym pytaniem pozostaje sposób "moralnej formacji" systemów AI i zapewnienie, że ich zachowanie będzie zgodne z przyjętymi normami.

Anthropic od dłuższego czasu rozwija własne podejście do bezpieczeństwa i etyki sztucznej inteligencji. Firma wykorzystuje rozbudowany dokument zasad, określany jako "konstytucja", który ma kierować zachowaniem modeli takich jak Claude. Dokument ten zawiera m.in. zapisy o konieczności unikania wprowadzania użytkowników w błąd oraz ograniczania potencjalnych szkód. Spotkania z przedstawicielami kościoła miały być odpowiedzią na obawy pracowników Anthropic, że świeckie podejście do AI "może okazać się niewystarczające, by zmierzyć się z duchowymi i moralnymi problemami, jakie rodzi sztuczna inteligencja".

Uważam, że pracownicy firmy Anthropic są bardzo szczerzy i chcą się od nas uczyć. Czy mają jakieś słabe punkty? Tak. Właśnie dlatego chcą, żebyśmy tam byli - powiedział Brian Patrick Green, wykładowca etyki AI i technologii na Uniwersytecie Santa Clara.

Zainteresowanie AI nie jest obce także Kościołowi katolickiemu

Jego obecny zwierzchnik, papież Leon XIV, podchodzi jednak do tej technologii z wyraźną ostrożnością, stanowczo odrzucając pomysły tworzenia cyfrowych awatarów i podkreślając ryzyko związane z rozmywaniem granicy między prawdą a fałszem w erze deepfejków. W jednym z wystąpień ujawnił, że odmówił udzielenia zgody na stworzenie "sztucznego papieża", który miałby prowadzić rozmowy z wiernymi, wskazując, że tego rodzaju rozwiązania mogą wprowadzać w błąd i podważać autentyczność przekazu religijnego.

W swoich wypowiedziach Leon XIV zwraca również uwagę, że sztuczna inteligencja nie jest w stanie zastąpić doświadczenia wiary ani relacji międzyludzkich, które - w jego ocenie - pozostają kluczowe dla odkrywania obecności Boga. Zwierzchnik Kościoła katolickiego jednoznacznie sprzeciwił się wykorzystywaniu AI do przygotowywania kazań, podkreślając, że głoszenie homilii jest aktem dzielenia się wiarą, którego nie da się zautomatyzować. Leon XIV kilka miesięcy temu ostrzegał przed rozwojem technologii napędzanym przez największych inwestorów, który może prowadzić do marginalizacji wartości humanistycznych. Wskazał przy tym, że Kościół powinien aktywnie uczestniczyć w debacie o AI, aby przeciwdziałać sytuacji, w której cyfrowy świat zaczyna funkcjonować według własnych reguł, a człowiek zostaje sprowadzony do roli biernego uczestnika lub całkowicie pominięty.

REKLAMA

REKLAMA

Malwina Kuśmierek 13.04.2026 08:09

