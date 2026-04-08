REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

ChatGPT nie ogarnia zegarka. OpenAI: "naprawimy to za rok"

OpenAI obecnie pracuje nad AI znacznie przewyższającą swoim potencjałem człowieka, a ChatGPT nadal nie umie obsługiwać zegarka.

Malwina Kuśmierek
ChatGPT ma problemy z zegarkiem. OpenAI naprawi to za rok
REKLAMA

ChatGPT przeszedł długą drogę od zwykłego chatbota do "osobistego asystenta", który przejrzy za ciebie internet, zasugeruje ci pomysły na obiad, edytuje grafikę w Photoshopie czy zrobi playlistę w Apple Music. Z kolei samo OpenAI dwoi się i troi nad stworzeniem superinteligencji - AI przewyższającej swoim potencjałem człowieka. Ale gdzieś po drodze OpenAI zapomniało się nauczyć ChataGPT obsługi zegarka.

REKLAMA

ChatGPT nie jest w stanie poprawnie mierzyć czasu. OpenAI obiecuje, że kiedyś to naprawi

Pod koniec marca prawdziwym hitem TikToka stał się filmik tiktokera huskistaken, na którym mężczyzna pokazał, że ChatGPT nie potrafi mierzyć czasu. Pokaz tej (nie)umiejętności dał poprzez poproszenie czatbota o zmierzenie czasu potrzebnego huskiemu na przebiegnięcie jednej mili - ok. 1,6 km. Tiktoker po kilku sekundach stwierdził, że przebiegł cały dystans i poprosił o swój wynik, na co ChatGPT odpowiedział "10 minut".

- Przyrzekam, że byłem szybszy
- Czasami po prostu czujesz, że jesteś szybszy
- Czuję, że mój czas był bliższy dwóm sekundom niż 10 minutom
- Och, gdyby tylko czas tak działał. Ale przyrzekam, że daję ci prawdziwy wynik

Ten filmik nie uszedł uwadze prowadzącym programu "Mostly Human", którzy mieli okazję gościć Sama Altmana i pokazać mu nagranie. Choć pierwszą reakcją szefa OpenAI był śmiech, to bardzo łatwo zauważyć zakłopotanie i speszenie Sama Altmana. Gdy emocje trochę z niego zeszły, Sam Altman nazwał zachowanie ChataGPT "znanym problemem", którego naprawienie zajmie... rok. Tak, rok.

Altman dopowiedział, że problem wynika z faktu, że huski do zadania używa modelu głosowego, który "nie ma odpowiednich narzędzi do mierzenia czasu". Co jest odpowiedzią strasznie naciąganą, biorąc pod uwagę, że jednym z głównych zastosowań asystentów ery "przed ChatemGPT" (ale nie żeby coś się w tym czasie zmieniło) jest ustawianie minutników czy odczytywanie na głos czasu. OpenAI mogło w każdy możliwy sposób przewidzieć, że w taki czy inny sposób, ChatGPT Voice będzie zaangażowany w pomiar lub odczyt czasu.

Czas to pojęcie abstrakcyjne dla AI

Z drugiej strony jestem w stanie dać OpenAI kredyt zaufania i uwierzyć, że póki co inaczej się po prostu nie da. Duże modele językowe od dawna mają trudności z operowaniem czasem jako kategorią - zarówno w kontekście jego pomiaru, jak i wizualnej reprezentacji. W internecie można natknąć się na liczne relacje użytkowników ChataGPT proszących o oszacowanie, jak długo trwa rozmowa, a w odpowiedzi dostających losowe liczby. Większość modeli ma również trudności z określeniem godziny na zegarze z załączonej fotografii, a modele generujące obrazy często mają problemy z tworzeniem zegarów wskazujących konkretną godzinę lub minutę.

Ale wracając do huskiego, ChataGPT Voice i Sama Altmana - tu historia się nie kończy. Tiktoker nagrał kolejny filmik, w którym zareagował na odpowiedź Sama Altmana. Huski zapytał ChatGPT Voice czy naprawdę posiada on umiejętność pomiaru czasu, na co ten odpowiedział twierdząco. Na to mężczyzna odtworzył mu nagranie Sama Altmana twierdzącego inaczej.

Mimo to ChatGPT upierał się, że "On mówi, że niektóre modele głosowe mogą nie posiadać wszystkich funkcji, ale ja je mam”. Po ponownym zapytaniu model odpowiedział: „Zdecydowanie posiadam funkcję pomiaru czasu”. W końcu, poproszony o zmierzenie czasu, w jakim Huski przebiegnie milę, ChatGPT odmierza czas niestniejącego biegu na 7 minut i 42 sekundy.

Być może jest to przekaz głębszy niż myślimy. Jeżeli ChatowiGPT kilka sekund zajmuje od 8 do 10 minut, to wprowadzenie stopera i minutnika do superinteligentnego systemu powinno zająć rok.

REKLAMA
Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover

Zdjęcie główne: Yarrrrrbright / Shutterstock

REKLAMA
Malwina Kuśmierek
08.04.2026 10:00
Tagi: ChatGPTOpenAISztuczna inteligencja (AI)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA