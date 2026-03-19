REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Biznes

Szycha OpenAI policzła "zbędne" zawody i wybuchła panika. "To był eksperyment"

Andrej Karpathy, współzałożyciel OpenAI, poprzez interaktywny wykres pokazał, jakie zawody nie mają przyszłości w świecie sztucznej inteligencji. Reakcje internautów sprawiły, że autor szybko wycofał się ze swoich twierdzeń - a właściwie slopu, jaki wygenerowała mu AI.

Malwina Kuśmierek
Andrej Karpathy udostępnił wykres pokazujący "ekspozycję" poszczególnych zawodów na wpływ AI
REKLAMA

Wielkie firmy z branży AI nadały sobie samym status wyroczni delfickiej (AIckiej?), która wie jakie zawody i kiedy staną się bezużyteczne. Swoje zdanie wyrazili już Sam Altman czy Mark Zuckerberg, a teraz do tego grona dołącza Andrej Karpathy - współzałożyciel OpenAI i jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci świata sztucznej inteligencji.

Tyle że w jego przypadku wypowiedź nie rozeszła się po kościach.

REKLAMA

Opublikowana analiza zniknęła z sieci równie szybko, jak się pojawiła

Karpathy w weekend udostępnił interaktywny wykres, który miał pokazywać "ekspozycję" poszczególnych zawodów na wpływ AI. Dane bazowały na statystykach amerykańskiego Biura statystyki pracy, a same oceny zostały wygenerowane przy użyciu modelu językowego. Każdej profesji przypisano wartość od 0 do 10, gdzie 10 oznaczało najwyższe ryzyko automatyzacji.

Jak pisze serwis Fortune, a pierwszy rzut oka wnioski wpisywały się w dominującą narrację branży technologicznej. Najwyższe wyniki - sięgające 9 punktów - uzyskały zawody typowo "korposzczurowe": programiści, analitycy danych, księgowi, pracownicy biurowi, specjaliści od marketingu czy twórcy treści. To właśnie te profesje, zdaniem modelu, są najbardziej "cyfrowe", a więc podatne na automatyzację.

Po drugiej stronie znalazły się zawody fizyczne i usługowe. Pracownicy budowlani, elektrycy, sprzątacze, fryzjerzy czy barmani otrzymali najniższe oceny - często na poziomie 1 lub 2 punktów. Innymi słowy: im więcej pracy manualnej i bezpośredniego kontaktu z klientem, tym mniejsze ryzyko zastąpienia przez AI.

Ciekawym elementem zestawienia był także związek między zarobkami a podatnością na automatyzację. Według danych Karpathy’ego najlepiej opłacane zawody (powyżej 100 tys. dolarów rocznie) osiągały średni wynik 6,7, podczas gdy najniżej wynagradzane - zaledwie 3,4. To odwraca intuicyjne przekonanie, że automatyzacja w pierwszej kolejności uderzy w najprostsze prace.

Problem w tym, że sam autor szybko zdystansował się od własnych wniosków

W usuniętej już serii wpisów Karpathy tłumaczył, że projekt był jedynie "dwugodzinnym eksperymentem z vibe codingiem", inspirowanym czytaną książką. Miał służyć jako narzędzie do wizualizacji danych, a nie poważna prognoza rynku pracy.

Karpathy podkreślił, że wskaźnik "ekspozycji" opierał się wyłącznie na stopniu cyfryzacji danego zawodu i nie uwzględniał kluczowych czynników ekonomicznych, takich jak popyt, koszty czy adaptacja technologii. Innymi słowy - to, że coś da się zautomatyzować, nie oznacza jeszcze, że faktycznie zostanie zastąpione.

Mimo tych zastrzeżeń wykres szybko zaczął żyć własnym życiem. W sieci pojawiły się interpretacje mówiące o "końcu pracy umysłowej" i nieuchronnej fali zwolnień. To właśnie - jak twierdzi Karpathy - skłoniło go do usunięcia publikacji. Oczywiście w internecie nic nie umiera, dlatego archiwalną wersję wykresu można zobaczyć tutaj.

Nie oznacza to jednak, że projekt był całkowicie odklejony od rzeczywistości. Wnioski z jego eksperymentu są zbieżne z innymi analizami branżowymi. Niedawny raport Anthropic również wskazywał, że największą "teoretyczną ekspozycję" na AI mają zawody związane z finansami, prawem, administracją czy informatyką. Jednocześnie badacze firmy podkreślają, że realne wdrożenie AI wciąż pozostaje dalekie od maksymalnych możliwości technologii. W praktyce wykorzystanie narzędzi generatywnych obejmuje tylko część zadań, które mogłyby zostać zautomatyzowane.

Na dyskusję o automatyzacji pracy należy nałożyć jeszcze jeden filtr świadomości: usprawiedliwianie zwolnień. Część ekspertów sugeruje, że firmy technologiczne mogą wykorzystywać narrację o AI jako uzasadnienie dla zwolnień, które i tak byłyby konieczne po okresie nadmiernego zatrudniania w czasie pandemii. Bo siła wyższa w postaci nieuchronnego rozwoju AI jest trochę łatwiejsza w wyjaśnieniu niż powiedzenie wprost "przepraszamy, no ale nie spięły nam się komórki w Excelu".

Więcej na temat tego kto komu co zabierze:

REKLAMA
Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Malwina Kuśmierek
19.03.2026 11:10
Tagi: OpenAIPracaSztuczna inteligencja (AI)
Najnowsze
9:58
Kometa C/2025 K1 (ATLAS) rozpadła się na cztery części. Oszałamiające zdjęcia
Aktualizacja: 2026-03-19T09:58:39+01:00
9:19
PS3 nadal na chodzie. Sony właśnie wydało nową aktualizację
Aktualizacja: 2026-03-19T09:19:42+01:00
8:40
OpenAI porządkuje imperium. Aplikacje i eksperymenty schodzą na drugi plan
Aktualizacja: 2026-03-19T08:40:38+01:00
8:13
Klawiatura w iOS naprawiona. Koniec z irytującym błędem
Aktualizacja: 2026-03-19T08:13:32+01:00
7:35
Zamiast widoków, szukam butelkomatu. System kaucyjny na urlopie to logistyczny koszmar
Aktualizacja: 2026-03-19T07:35:53+01:00
6:40
NASA prosi nas o pomoc. Mamy donosić na naturę
Aktualizacja: 2026-03-19T06:40:00+01:00
6:30
Polacy zbudowali maszynę, jakiej nie ma nikt inny. Pomoże odkryć życie w kosmosie
Aktualizacja: 2026-03-19T06:30:00+01:00
6:20
Niewiadów szykuje amunicyjny pierścień. Kroi się wielka gra
Aktualizacja: 2026-03-19T06:20:00+01:00
6:10
Drobnoustroje dostały nowe zadanie. Stawka jest kosmiczna
Aktualizacja: 2026-03-19T06:10:00+01:00
6:00
Kupując smart zamek, nie zapomnij o jednym. Bez tego nie ma zabawy
Aktualizacja: 2026-03-19T06:00:00+01:00
21:16
Samsung idzie na rekord. Przy nim twój telefon to nie cegła, a pustak
Aktualizacja: 2026-03-18T21:16:51+01:00
20:26
Nie przepłacaj za internet i telefon. Mam dla ciebie sposób
Aktualizacja: 2026-03-18T20:26:43+01:00
20:00
Polski dron wyrwie cię ze szponów śmierci. Karetka nie ma z nim szans
Aktualizacja: 2026-03-18T20:00:35+01:00
19:01
Tani iPhone 16e może być jak iPhone 17e. Twój Android tego nie potrafi
Aktualizacja: 2026-03-18T19:01:31+01:00
18:39
Infinix Note Edge zachwyca wyglądem. Ale zalet ma więcej
Aktualizacja: 2026-03-18T18:39:12+01:00
17:35
F-35 z potężnymi problemami. Przełom, z którego nie da się korzystać
Aktualizacja: 2026-03-18T17:35:17+01:00
17:24
W tę grę miało grać miliard ludzi. Mark Zuckerberg właśnie ją skasował
Aktualizacja: 2026-03-18T17:24:08+01:00
17:07
Prezes Nvidii: gracze się nie znają, my wiemy lepiej czego chcą
Aktualizacja: 2026-03-18T17:07:49+01:00
16:15
Sprawdziłem MacBooka Neo za 2999 zł. Nie powinien być aż tak dobry
Aktualizacja: 2026-03-18T16:15:25+01:00
15:45
Orange daje darmowy internet na dzień wiosny. Trzy dni wcześniej
Aktualizacja: 2026-03-18T15:45:16+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA