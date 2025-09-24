#B69AFF
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Wirtualny papież? Leon XVI mówi jasno: "Nie będę chatbotem"

Papież Leon XVI ostrzegł, że sztuczna inteligencja zagraża prawdzie i godności człowieka - a cyfrowy sobowtór papieża to według niego absurd.

Malwina Kuśmierek
Papież Leon XVI wypowiada się na temat AI
REKLAMA

Dynamiczny rozwój generatywnej sztucznej inteligencji to dla kościoła katolickiego jedno z najtrudniejszych wyzwań. Coraz lepsze algorytmy potrafią nie tylko pisać teksty czy tworzyć obrazy, ale również wiarygodnie imitować głosy i twarze znanych osób, takich jak choćby papież.

Leon XVI podkreśla jednak, że jeśli ktoś chce mieć z nim osobistą audiencję, musi przyjechać do Watykanu. Bo następca Franciszka patrzy nieprzychylnie na wirtualne awatary i deepfejki.

REKLAMA

Wirtualny papież? Na pewno nie za pontyfikatu Leona XVI

Amerykański serwis Crux opublikował właśnie pierwszy - od czasu rozpoczęcia pontyfikatu Leona XVI - wywiad udzielony przez papieża Leona XIV. Duchowny sporą część rozmowy z dziennikarzami poświęcił na wyjaśnienie swoich obaw wobec sztucznej inteligencji, zwłaszcza w kontekście prób tworzenia awatarów przedstawiających jego samego.

Zgodnie z relacją papieża Leona, niedawno otrzymał on prośbę o autoryzację "stworzenia swojej sztucznej kopii", która umożliwiłaby internautom logowanie na stronę internetową, na której mogliby mieć "osobiste audiencje z papieżem". Odpowiedzi nie udzielałby Leon, lecz generatywna AI oparta na jego wizerunku, poglądach i doktrynie kościoła.

Papież na prośbę odpowiedział krótko: "Nie udzielę na to zgody".

Jeśli istnieje ktoś, kto nie powinien być reprezentowany przez awatara, to na pewno papież znajduje się wysoko na tej liście

Leon XVI odniósł się również do fali deepfake’ów, jakie zalewają sieć. Duchowny wspomniał chociażby wideo, na którym "on sam" rzekomo spada ze schodów - nagranie było tak realistyczne, że część wiernych uwierzyła w jego autentyczność. W jego opinii to nie tylko techniczne możliwości AI są problemem, ale także społeczne zapotrzebowanie na tego rodzaju fałszywe treści. - To bardzo destrukcyjne - stwierdził Leon XVI.

Papież przypomniał, że problemem nie jest wyłącznie możliwość oszukania odbiorcy. To także fakt, że dezinformacja i fałszywe treści rozchodzą się szybciej i szerzej niż rzetelne informacje. - Ludzie chcą wierzyć w spiski i fake newsy. I to niszczy zaufanie do prawdy - zauważył.

AI tak, ale z umiarem

Choć wyraźnie sprzeciwia się tworzeniu swojego cyfrowego sobowtóra, papież nie odrzuca AI w całości. Podkreśla, że sztuczna inteligencja może przynieść wiele dobrego, zwłaszcza w medycynie czy nauce. Zastrzegł jednak, że sam postęp technologiczny nie może być celem samym w sobie. - Życie ludzkie ma sens nie dlatego, że istnieje sztuczna inteligencja, lecz dzięki relacjom międzyludzkim i spotkaniom, w których można odkrywać obecność Boga - wyjaśnił.

Leon XVI zaznaczył również, że Kościół nie zamierza odwracać się plecami do nauki.

Nie jesteśmy przeciwko technologii. Ale nauka pozbawiona wymiaru etycznego i duchowego staje się pustą, zimną skorupą, która może wyrządzić ogromną krzywdę ludzkości

W szerszej refleksji papież zwrócił uwagę na powiązanie pomiędzy technologią a pracą ludzką. W jego wizji godność człowieka jest ściśle związana z możliwością tworzenia, utrzymywania rodziny i udziału w życiu społecznym poprzez pracę. Masowe wdrażanie AI - bez odpowiedzialności - może zagrozić tym fundamentom. Zdaniem papieża to, co wytwarzamy i jak możemy się tym dzielić, "buduje poczucie szacunku do samego siebie i do innych". Jeśli sztuczna inteligencja odbierze ludziom tę rolę, zagrozi ona ludzkiej godności.

Bogaci kontra reszta świata

Leon XVI zwrócił też uwagę na aspekt ekonomiczny. W jego opinii rozwój sztucznej inteligencji napędzają przede wszystkim "ekstremalnie bogaci ludzie", którzy inwestują miliardy, jednocześnie ignorując realne potrzeby człowieka. Papież ostrzegł, że w takim układzie technologia będzie służyć wąskiej grupie uprzywilejowanych, a reszta społeczeństwa zostanie "z boku, jako pionki".

Papież Leon uznał również, że jednym z największych wyzwań epoki AI jest obrona prawdy. W świecie, w którym łatwo stworzyć fałszywy wywiad czy zmanipulowany film, odpowiedź na pytanie "co jest prawdziwe?" staje się coraz trudniejsze. - Fakty są faktami. Nie istnieją alternatywne zestawy faktów, choć wielu tak twierdzi - przypomniał.

Więcej na temat papieża Leona XVI i technologii:

REKLAMA

Zdjęcie główne: Marco Iacobucci Epp / Shutterstock

REKLAMA
Malwina Kuśmierek
24.09.2025 12:59
Tagi: ChatbotPapieżSztuczna inteligencja (AI)
Najnowsze
12:35
Przyjdziesz z butelką, a pod automatem chaos. Ekspertka: rząd popełnił jeden kluczowy błąd
Aktualizacja: 2025-09-24T12:35:19+02:00
12:07
Sterowce wracają do łask. NATO udowadnia, że to wciąż działa
Aktualizacja: 2025-09-24T12:07:47+02:00
10:57
W polskim mieście mają nową broń na wandali. Bazgroły znikają jak za dotknięciem
Aktualizacja: 2025-09-24T10:57:28+02:00
10:01
Czy złote kable to scam, co tworzy dobry dźwięk i jak wcisnąć CD w Bluetooth - ekspert obala mity
Aktualizacja: 2025-09-24T10:01:29+02:00
9:35
Facebook wie o tobie wszystko, więc teraz wskaże ci miłość. Romantyczne, prawda?
Aktualizacja: 2025-09-24T09:35:10+02:00
9:03
Klawiatura Logitech Signature Slim Solar+ K980 zjada światło, ciągle mam 100 proc. - recenzja
Aktualizacja: 2025-09-24T09:03:05+02:00
9:00
Recenzja Bowers & Wilkins Px8 S2 – to powinny być rasowe "dziewiątki"
Aktualizacja: 2025-09-24T09:00:24+02:00
8:22
WhatsApp rozdaje nowości. Szkoda tylko, że Android musi poczekać w kolejce
Aktualizacja: 2025-09-24T08:22:02+02:00
7:40
Cała seria iPhone 17 ma problemy z Wi-Fi. Wina leży na nadgarstku
Aktualizacja: 2025-09-24T07:40:03+02:00
6:23
GLOWS gotowy do lotu. Polacy pomogą badać wiatr słoneczny
Aktualizacja: 2025-09-24T06:23:00+02:00
5:50
NASA wykryła tsunami z kosmosu. I to przed pierwszym uderzeniem fal
Aktualizacja: 2025-09-24T05:50:00+02:00
21:40
100 mld dol. i moc jak z 10 elektrowni jądrowych. Centra danych większe niż kiedykolwiek
Aktualizacja: 2025-09-23T21:40:01+02:00
18:11
Google goni Samsunga. Twój nowy telewizor będzie umieć więcej
Aktualizacja: 2025-09-23T18:11:54+02:00
18:08
Nasza Klasa powróciła. Możesz cofnąć się w czasie
Aktualizacja: 2025-09-23T18:08:51+02:00
17:06
Polska otwiera granicę z Białorusią. Jest decyzja
Aktualizacja: 2025-09-23T17:06:42+02:00
16:09
Samsung Galaxy z ważną zmianą. Twoje zdjęcia trafią w nowe miejsce
Aktualizacja: 2025-09-23T16:09:09+02:00
15:31
Rzucili wyzwanie Snapdragonowi. Będzie trudniej wybrać najlepszy telefon
Aktualizacja: 2025-09-23T15:31:21+02:00
15:30
Od kas samoobsługowych nie ma odwrotu. Duży sklep zmienia zdanie
Aktualizacja: 2025-09-23T15:30:34+02:00
15:17
Obiecują posprzątać twoją pocztę. Jest tylko jeden problem
Aktualizacja: 2025-09-23T15:17:42+02:00
14:02
DJI Osmo Nano oficjalnie. Maleństwo, które może zrobić wielki bałagan na rynku kamer
Aktualizacja: 2025-09-23T14:02:23+02:00
12:41
Polacy wymyślili bat na drony. Nawet najmniejszy intruz nie umknie
Aktualizacja: 2025-09-23T12:41:48+02:00
11:44
Zuckerberg woli spalić miliardy, niż zostać w tyle. "Większym ryzykiem jest czekanie"
Aktualizacja: 2025-09-23T11:44:23+02:00
11:17
mObywatel ma genialną nowość. Fotografa możesz sobie darować
Aktualizacja: 2025-09-23T11:17:13+02:00
10:35
iOS 26.1 z nowościami. Polaku, Apple znów cię olewa
Aktualizacja: 2025-09-23T10:35:04+02:00
9:50
Lotnisko przypomina: tak z powerbanków już nie skorzystasz. Koniec swobody
Aktualizacja: 2025-09-23T09:50:17+02:00
9:18
OnePlus 15 pozuje na żywo. I każe nam zapomnieć o starych zasadach
Aktualizacja: 2025-09-23T09:18:55+02:00
8:38
Pociągi nie jeździły tu od 24 lat. Teraz tory wracają razem z polskim atomem
Aktualizacja: 2025-09-23T08:38:34+02:00
8:14
Rozebrali iPhone'a 17 Air. Apple wreszcie nauczył się od siebie samego
Aktualizacja: 2025-09-23T08:14:29+02:00
6:51
W nosie mam segregację butelek. Niedługo każą mi pracować w PSZOK-u
Aktualizacja: 2025-09-23T06:51:00+02:00
6:41
Marnujemy 575 mln godzin na banery o ciasteczkach. UE wreszcie otwiera oczy
Aktualizacja: 2025-09-23T06:41:00+02:00
6:31
Skała wielkości wieżowca mierzy prosto w Księżyc. NASA: wysadzimy ją
Aktualizacja: 2025-09-23T06:31:00+02:00
6:21
Gwiazda pożera planetę jak przekąskę. 200 ton na sekundę
Aktualizacja: 2025-09-23T06:21:00+02:00
6:11
Chcą zamienić Księżyc w kopalnię. Pierwszy kontrakt podpisany
Aktualizacja: 2025-09-23T06:11:00+02:00
21:31
Nie tylko Wiedźmin. Te klasyki cRPG zmieniły cały gatunek, a nawet całą Polskę
Aktualizacja: 2025-09-22T21:31:13+02:00
21:06
Microsoft przywraca kultową funkcję. Najładniejszy bajer znów na Windowsie
Aktualizacja: 2025-09-22T21:06:21+02:00
20:27
Algorytm TikToka idzie w leasing. To najdziwniejsza z umów ostatnich lat
Aktualizacja: 2025-09-22T20:27:15+02:00
19:34
Co ma wspólnego iPhone Air i iPhone Fold? Więcej niż Apple chce przyznać
Aktualizacja: 2025-09-22T19:34:05+02:00
19:02
Google TV przechodzi metamorfozę. Najważniejsza aktualizacja od lat
Aktualizacja: 2025-09-22T19:02:27+02:00
18:19
Czemu automatyczna kosiarka napędzana AI (nie) wpadnie do basenu - eksperci odpowiadają
Aktualizacja: 2025-09-22T18:19:41+02:00
17:37
Jest afera. iPhone 17 Pro rysuje się od patrzenia
Aktualizacja: 2025-09-22T17:37:15+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA