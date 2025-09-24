Wirtualny papież? Leon XVI mówi jasno: "Nie będę chatbotem"

Ładowanie...

Dynamiczny rozwój generatywnej sztucznej inteligencji to dla kościoła katolickiego jedno z najtrudniejszych wyzwań. Coraz lepsze algorytmy potrafią nie tylko pisać teksty czy tworzyć obrazy, ale również wiarygodnie imitować głosy i twarze znanych osób, takich jak choćby papież.



Leon XVI podkreśla jednak, że jeśli ktoś chce mieć z nim osobistą audiencję, musi przyjechać do Watykanu. Bo następca Franciszka patrzy nieprzychylnie na wirtualne awatary i deepfejki.

Wirtualny papież? Na pewno nie za pontyfikatu Leona XVI

Amerykański serwis Crux opublikował właśnie pierwszy - od czasu rozpoczęcia pontyfikatu Leona XVI - wywiad udzielony przez papieża Leona XIV. Duchowny sporą część rozmowy z dziennikarzami poświęcił na wyjaśnienie swoich obaw wobec sztucznej inteligencji, zwłaszcza w kontekście prób tworzenia awatarów przedstawiających jego samego.

Zgodnie z relacją papieża Leona, niedawno otrzymał on prośbę o autoryzację "stworzenia swojej sztucznej kopii", która umożliwiłaby internautom logowanie na stronę internetową, na której mogliby mieć "osobiste audiencje z papieżem". Odpowiedzi nie udzielałby Leon, lecz generatywna AI oparta na jego wizerunku, poglądach i doktrynie kościoła.

Papież na prośbę odpowiedział krótko: "Nie udzielę na to zgody".

Jeśli istnieje ktoś, kto nie powinien być reprezentowany przez awatara, to na pewno papież znajduje się wysoko na tej liście

Leon XVI odniósł się również do fali deepfake’ów, jakie zalewają sieć. Duchowny wspomniał chociażby wideo, na którym "on sam" rzekomo spada ze schodów - nagranie było tak realistyczne, że część wiernych uwierzyła w jego autentyczność. W jego opinii to nie tylko techniczne możliwości AI są problemem, ale także społeczne zapotrzebowanie na tego rodzaju fałszywe treści. - To bardzo destrukcyjne - stwierdził Leon XVI.

Papież przypomniał, że problemem nie jest wyłącznie możliwość oszukania odbiorcy. To także fakt, że dezinformacja i fałszywe treści rozchodzą się szybciej i szerzej niż rzetelne informacje. - Ludzie chcą wierzyć w spiski i fake newsy. I to niszczy zaufanie do prawdy - zauważył.

AI tak, ale z umiarem

Choć wyraźnie sprzeciwia się tworzeniu swojego cyfrowego sobowtóra, papież nie odrzuca AI w całości. Podkreśla, że sztuczna inteligencja może przynieść wiele dobrego, zwłaszcza w medycynie czy nauce. Zastrzegł jednak, że sam postęp technologiczny nie może być celem samym w sobie. - Życie ludzkie ma sens nie dlatego, że istnieje sztuczna inteligencja, lecz dzięki relacjom międzyludzkim i spotkaniom, w których można odkrywać obecność Boga - wyjaśnił.

Leon XVI zaznaczył również, że Kościół nie zamierza odwracać się plecami do nauki.

Nie jesteśmy przeciwko technologii. Ale nauka pozbawiona wymiaru etycznego i duchowego staje się pustą, zimną skorupą, która może wyrządzić ogromną krzywdę ludzkości

W szerszej refleksji papież zwrócił uwagę na powiązanie pomiędzy technologią a pracą ludzką. W jego wizji godność człowieka jest ściśle związana z możliwością tworzenia, utrzymywania rodziny i udziału w życiu społecznym poprzez pracę. Masowe wdrażanie AI - bez odpowiedzialności - może zagrozić tym fundamentom. Zdaniem papieża to, co wytwarzamy i jak możemy się tym dzielić, "buduje poczucie szacunku do samego siebie i do innych". Jeśli sztuczna inteligencja odbierze ludziom tę rolę, zagrozi ona ludzkiej godności.

Bogaci kontra reszta świata

Leon XVI zwrócił też uwagę na aspekt ekonomiczny. W jego opinii rozwój sztucznej inteligencji napędzają przede wszystkim "ekstremalnie bogaci ludzie", którzy inwestują miliardy, jednocześnie ignorując realne potrzeby człowieka. Papież ostrzegł, że w takim układzie technologia będzie służyć wąskiej grupie uprzywilejowanych, a reszta społeczeństwa zostanie "z boku, jako pionki".

Papież Leon uznał również, że jednym z największych wyzwań epoki AI jest obrona prawdy. W świecie, w którym łatwo stworzyć fałszywy wywiad czy zmanipulowany film, odpowiedź na pytanie "co jest prawdziwe?" staje się coraz trudniejsze. - Fakty są faktami. Nie istnieją alternatywne zestawy faktów, choć wielu tak twierdzi - przypomniał.

Zdjęcie główne: Marco Iacobucci Epp / Shutterstock

Malwina Kuśmierek 24.09.2025 12:59

