Przyłapali nowego papieża ze smartwatchem na ręku. Papież z USA mógł wybrać tylko jedną markę

Jednocześnie papież Franciszek stał się jednym z najważniejszych globalnych głosów w dyskusji na temat etycznych implikacji sztucznej inteligencji (AI). Wielokrotnie apelował, aby rozwój AI był skoncentrowany na ludzkiej godności i dobru wspólnym. Inicjatywa Rome Call for AI Ethics, podjęta we współpracy z gigantami technologicznymi, czy jego wystąpienia na forum G7, świadczyły o zaangażowaniu w kształtowanie odpowiedzialnego podejścia do tej rewolucyjnej technologii.