Byli pracownicy Apple'a zapakowali bota w gadżet. Koszmar

Humane AI Pin to zdecydowanie jedna z największych wtop ostatnich lat. Gadżet stworzony przez parę byłych projektantów Apple miał zastąpić smartfon, a to za sprawą AI, która pozwalała na bezprzewodową i bezdotykową komunikację z urządzeniem. Jak się skończyło wszyscy wiemy, ale ta spektakularna porażka nie zniechęciła kolejnego duetu byłych pracowników Apple'a, którzy tym razem chcą podbić rynek nieślubnym dzieckiem Humane AI Pin i iPoda Shuffle.

Button to nowe "urządzenie AI" od byłych Applowców

Dwóch inżynierów związanych wcześniej z pracami nad Apple Vision Pro - Chris Nolet oraz Ryan Burgoyne - przygotowuje się do premiery inteligentnego urządzenia Button ("przycisk"). Wyceniony na 180 dol. (ok. 653 zł) Button to niewielkie urządzenie wyposażone w konwersacyjną sztuczną inteligencję, z którą użytkownik komunikuje się tylko i wyłącznie głosem. Sprzęt ma trafić do sprzedaży jeszcze w tym roku.

Button

Interakcję z Buttonem rozpoczyna się poprzez wciśnięcie przycisku, który jest centralnym elementem całej konstrukcji. Urządzenie odpowiada przez wbudowany głośnik lub po połączeniu ze słuchawkami przez Bluetooth. Button nie działa autonomicznie - wymaga sparowania ze smartfonem.

Informacji pozyskanych przez serwis Wired wynika, że Button korzysta z połączenia internetowego telefonu i na start będzie działać wyłącznie z iOS. Nie wiadomo natomiast, jaki model językowy będzie "mózgiem" Buttona ani czy jakakolwiek część przetwarzania odbywa się lokalnie. W teorii urządzenie Noleta i Burgoyne może być po prostu pilotem do sterowania ChatemGPT bez potrzeby wyjmowania smartfona z kieszeni.

Mimo to twórcy przekonują, że ich przewagą nad konkurencją ma być prywatność i szybkość działania. Button nie nasłuchuje stale - aktywuje się dopiero po naciśnięciu. Według deklaracji Noleta urządzenie ma również reagować niemal natychmiast, co było jednym z największych problemów m.in. Humane AI Pin, który odpowiadał z ogromnym opóźnieniem.

Button ma generować zyski również poprzez subskrypcję "Button AI Pro", która ma kosztować około 8 dolarów (ok. 29 zł) miesięcznie. Jednak twórcy poskąpili szczegółów benefitów wynikających z posiadania abonamentu.

Skłamałabym gdybym powiedziała, że Button zapowiada się obiecująco. Jest wręcz przeciwnie i widzę w tym projekcie kolejny startup, który na siłę próbuje zapakować AI do aluminiowej kostki, jednak nie ma pojęcia komu i po co sprzedaje ten gadżet. Sceptycyzmu dodaje mi fakt, że także i tu za urządzeniem stoi "duet byłych pracowników Apple'a" - prawdopodobnie jeden z mocniejszych argumentów jakie można mieć podczas pozyskiwania środków od aniołów biznesu, ale tracący na znaczeniu dla konsumenta, gdy już jeden duet sprzedał nam bubla dekady.

Malwina Kuśmierek 13.04.2026 08:16

