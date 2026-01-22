Apple chce nam wcisnąć gadżet, który już raz poległ. Nic się nie nauczyli

Ładowanie...

Humane AI Pin to zdecydowanie jedna z największych wtop 2024 r. Niewielki gadżet, choć chwalony za innowacyjność i wyprzedzanie swoich czasów, zbierał ostre baty za nieprzemyślaną konstrukcję, toporność działania, wysoki koszt i bezużyteczność wobec istnienia smartfonów. Jak się okazuje, cała ta historia nie zniechęciła Apple’a.

Apple pracuje nad własnym "AI Pinem"

Według doniesień The Information, Apple pracuje nad własnym, noszonym urządzeniem opartym na sztucznej inteligencji. Projekt ma formę niewielkiego pina, rozmiarami zbliżonego do AirTaga, który - przynajmniej na papierze - przypomina ideowo produkt Humane.

Z informacji przekazanych przez źródła wynika, że urządzenie ma mieć cienką, płaską, okrągłą obudowę wykonaną z aluminium i szkła. Na froncie znajdą się dwie kamery - standardowa oraz szerokokątna - przeznaczone do rejestrowania otoczenia użytkownika. Dźwięk zbierać będą trzy mikrofony, a wbudowany głośnik pozwoli na odtwarzanie odpowiedzi głosowych. Całość uzupełni fizyczny przycisk na krawędzi oraz bezprzewodowe ładowanie magnetyczne, znane z Apple Watcha.

Inżynierowie Apple’a mają dążyć do tego, by finalna wersja była wielkości AirTaga, choć nieco grubsza. Na obecnym etapie nie przewidziano jeszcze konkretnego sposobu mocowania do ubrania, co sugeruje, że projekt wciąż jest we wczesnych fazach rozwoju.

Serce bije w rytm Siri

Najważniejszym elementem pina ma być oprogramowanie. Urządzenie ma działać w oparciu o nową wersję asystenta Siri, która według wcześniejszych zapowiedzi Apple'a ma zostać gruntownie przebudowana i zyskać formę chatbota przypominającego rozwiązania znane z generatywnej AI. Taka wersja Siri ma zadebiutować wraz z iOS 27.

Dzięki temu pin miałby funkcjonować jako samodzielny interfejs do interakcji z AI - bez konieczności sięgania po iPhone’a. Źródła zaznaczają jednak, że nie jest jeszcze jasne, czy Apple planuje sprzedawać urządzenie osobno, czy raczej jako uzupełnienie przyszłych okularów AR lub innych akcesoriów.

Rynek, który już raz powiedział "nie"

Historia Humane jest dla całej branży ostrzeżeniem. Humane AI Pin, mimo głośnego debiutu i efektownej projekcji interfejsu na dłoń, sprzedał się w liczbie poniżej 10 tys. sztuk. Krytykowano go za wolne działanie, słabą baterię i brak przekonującego powodu, by zastąpić nim smartfon. Ostatecznie stojący na skraju bankructwa Humane został sprzedany HP za 116 mln dol., a sam AI Pin - ze względu na wyłączenie serwerów potrzebnych do działania urządzenia - stał się przyciskiem do papieru.

Apple wydaje się wierzyć, że tym razem będzie inaczej. Na rynku pojawia się coraz więcej urządzeń "AI-first": Meta rozwija inteligentne okulary - i ma chrapkę na coś więcej, Amazon eksperymentuje z opaską Bee, a OpenAI współpracuje z Jonym Ivem nad własnym, tajemniczym gadżetem. Teoretycznie Apple mający odpowiednie zaplecze kadrowe, technologiczne, finansowe i produkcyjne byłby w stanie zrobić znacznie lepsze urządzenie.

W praktyce powstaje pytanie, jak Apple zamierza sprzedać "Air Pina" przeciętnemu konsumentowi już okraszonemu od stóp do głów iPhone'em, AirPodsami i Apple Watchem. Apple - jako firma konsekwentnie budująca narrację o ochronie prywatności - ma też twardy orzech do zgryzienia pod postacią sprzedania wizji przypinanego do ubrania urządzenia z kamerami i mikrofonami stale obserwującymi otoczenie. To właśnie ten aspekt był jednym z gwoździ do trumny Humane AI Pin i trudno zakładać, że konsumenci zapomnieli o tych obawach.

Według The Information Apple rozważa premierę urządzenia około 2027 r., choć jednocześnie podkreśla się, że projekt może zostać anulowany. Na razie jest to więc raczej sygnał ambicji niż zapowiedź gotowego produktu - ale także dowód na to, że koncern z Cupertino nie zamierza oddać pola w wyścigu o kolejną "następną wielką rzecz" po smartfonie.

Malwina Kuśmierek 22.01.2026 10:31

